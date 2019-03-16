Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında hayatını kaybedenlerin hikayeleri

Emekliliği sonrası ise toplum lideri olmuştu. Bir Afgan derneğin başkanlığını yapıyor, diğer azılıklara desteği ile biliniyordu.

Aslen mühendis olan Daoud Nadi klasik arabaları çok seviyordu.

"Ancak o bir kahramana dönüşse de, yaşananlar bizim için hala çok edici. O bizim gururumuz ama aynı zamanda kaybımız da. Vücudumuzun bir parçasını kaybetmiş gibi hissediyoruz."

"Cesur bir kişiydi. Birçok kişiden, görgü tanığından, bazılarının hayatlarını kurtardığını duydum.

Rashid şimdi bir kahraman olarak görülüyor.

"Onun nerede olduğunu biliyorum. Huzura kavuştu."

Babası Cumartesi günü Yeni Zelanda medyasına yaptığı açıklamada oğlu için "küçük ve cesur bir askerdi" dedi ve ekledi:

Talha Rashid

21 yaşındaki Talha Rashid, Naeem Rashid'in en büyük oğluydu.

Ailesi Yeni Zelanda'ya gittiğinde Talha da 11 yaşındaydı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü onun da hayatını kaybettiğini doğruladı.

Arkadaşları, Talha'nın yeni bir işe başladığını, yakında evlenmeyi umduğunu söylüyor.

Talha'nın amcası Lahore kentinde gazetecilere yaptığı açıklamadı; birkaç gün önce kardeşi Naeem ile konuştuğunu, onun kendisine oğlunu evlendirmek için Pakistan'a gelmeyi planladığını söylediğini aktardı ve ekledi:

"Şimdi ise onun ve oğlunun naaşlarını Pakistan'a getirmenin hazırlıklarını yapıyoruz."

Hosne Ara

Yeni Zelanda'daki Bangladeş Konsolosluğu yetkilileri, 3 vatandaşlarının cami saldırılarında hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.

Yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklanmasa da, onlardan bazılarının yakınları bazı medya kuruluşlarına konuştu.

Hayatını kaybedenlerden 42 yaşındaki Hosne Ara'nın, silah seslerini duyduğunda El Nur Camii'nin kadınlara ayrılan bölümünde olduğu bildiriliyor.

Tekerlekli sandalyede bulunan eşi Farid Uddin ise erkeklere ayrılan bölümdeymiş.