Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

MELBOURNE (AA) -Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinde yaralandığı terör saldırısının araştırılması için Kraliyet Soruşturma Komisyonu kurulduğunu açıkladı.

Radyo Yeni Zelanda’nın (RNZ) haberine göre Başbakan Ardern, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Christchurch'teki Al Noor ve Linwood camilerine yapılan saldırısını Kraliyet Soruşturma Komisyonunun araştıracağını söyledi.

Yeni Zelandalıları ve Müslüman toplulukları kederlendiren terör saldırısının nasıl geçekleştiği konusunda haklı sorular sorulduğunu hatırlatan Ardern, "Kurulan Kraliyet Soruşturma Komisyonu saldırıyı önlemek için neler yapılabileceğini veya yapılması gerektiğini inceleyecektir." ifadesini kullandı.

Komisyonunun, Hükümet Haberleşme Güvenlik Bürosu (GSCB), Güvenlik İstihbarat Servisi (SIS), Polis, Gümrük, Göçmenlik ve diğer ilgili kurumları inceleyeceğini ifade eden Ardern, "Bizim planımız yeni Zelanda'nın güvenli ve böyle bir şeyin hiç bir zaman bir daha tekrarlanmamasını sağlamak." dedi.