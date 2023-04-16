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Yeniden ilişki istediğini söyledikten sonra kıvrımlarını paylaştı! Kim Kardashian'ın göğüsleri bikiniye sığmadı

16.04.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma sürecinde Pete Davidson ile aşk yaşayan ve ilişkisini sürdüremeyen Kim Kardashian yeni bir ilişkiye açık olduğunu duyurmuştu. Kim Kardashian bu açıklamadan sonra kıvrımlarını sergiledi.

Yeniden ilişki istediğini söyledikten sonra kıvrımlarını paylaştı! Kim Kardashian'ın göğüsleri bikiniye sığmadı

Reality şov yıldızı Kim Kardashian "American Horror Story" dizisinin 12'nci sezonunda oyunculuk yapacağı haberiyle gündeme geldi. Ünlü isim uzun süredir ilişki yaşamadığı için bu konuda da açıklamada bulundu.

Kim, Kanye West'ten boşandıktan sekiz ay sonra yeniden ilişkiye hazır olduğunu açıkladı.

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42 yaşındaki realite yıldızı, Skims markasıyla gergin karın kaslarını ve zayıf fiziğini küçük bir ten rengi iki parça bikiniyle sergiledi.

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Kıvrımlarını sergileyen ve "Buradayım" mesajı veren Kim Kardashian'ın göğüsleri ise bikiniye sığmadı.

Ünlü yıldızın paylaşımına "Photoshop'u yine abartmışsın" tepkileri geldi.

Ünlü isim bir süredir doğallığa dönmeye çalışıyordu ve implantlarını da çıkarmaya başlamıştı.

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