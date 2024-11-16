Yenidoğan bebek, doğumundan kısa bir süre sonra 4. kat penceresinden düşürülerek sokakta ölü bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinin Skid Row bölgesinde yenidoğan bebeğin cansız bedeni bir ara sokakta bulundu. Polisler çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine geldiklerinde bebeğin doğumundan çok kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini ifade etti. Polis, bebeğin doğduktan kısa bir süre sonra binadan düşürüldüğüne inanıyor.

Araştırmacılar, bebeğin bulunmasından birkaç saat önce pelvik kanama nedeniyle yakındaki bir hastaneye nakledilen bir kadın buldular. Kadının sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ve daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar serbest bırakıldığını polis söyledi. Hemen başka bir bilgi edinilemedi.