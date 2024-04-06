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    4. Yenidoğan bebek sırtında 10 santimlik kuyrukla dünyaya geldi! Gözlerine inanamadıkları için daha yakından bakmak istediler

    Yenidoğan bebek sırtında 10 santimlik kuyrukla dünyaya geldi! Gözlerine inanamadıkları için daha yakından bakmak istediler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.04.2024 08:07
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    Çin'de gerçekleşen bir doğum ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Son derece nadir görülen bir olayda ismi açıklanmayan yeni doğan bebek kalçasından çıkan 10 santimetrelik bir kuyrukla doğdu. Çocuk Doktoru Dr Li, Hangzhou Çocuk Hastanesi'nde çocuğun doğumunun ardından ek parçanın görüntülerini internete yükleyince sosyal medya bu olayı konuşmaya başladı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yenidoğan bir bebeğin kalça kısmındaki 10 santimetrelik kuyruk ilgi topladı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları bebeği 'mucize' olarak bazıları ise 'ucube' olarak tanımladı.

    Çocuk Doktoru Dr Li, olağandışı büyümenin muhtemelen tamamlanmamış dejenerasyonun sonucu olduğunu ve çocuğun omuriliğinin bağlı olduğundan şüphelendiğini dile getirdi. Omurilik manyetik rezonans görüntülemesinin (MRI) daha sonra şüpheleri doğruladığını ekledi.

    Bağlı bir omurilik, omuriliğin çevredeki dokulara, tipik olarak omurganın tabanında anormal şekilde bağlandığı bir durumdur. Normalde omurilik, omurilik kanalı içinde serbestçe yüzer ve normal hareket ve fonksiyona izin verir. Ancak omuriliğin bağlı olduğu durumlarda bu hareket kısıtlanır ve bu da çeşitli nörolojik sorunlara yol açabilir.

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    Çin kuyruk yenidoğan
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