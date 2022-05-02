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  4. Yer: Adana! Deniz kenarına gidip otomobilini ateşe verdi, çevredekilere söylediği ise hayrete düşürdü

Yer: Adana! Deniz kenarına gidip otomobilini ateşe verdi, çevredekilere söylediği ise hayrete düşürdü

02.05.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, otomobilini benzin döküp ateşe verdi. Otomobil bir anda alev topuna dönerken, sahibi ise çevredeki vatandaşların yardım talebini “Otomobilimi söndürmeyin” diyerek reddetti.

Yer: Adana! Deniz kenarına gidip otomobilini ateşe verdi, çevredekilere söylediği ise hayrete düşürdü

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yumurtalık ilçesine arkadaşıyla gezmeye gelen Ö.F.T. isimli şahıs saat 13.30 sıralarında otomobilini Kıyıkent Sitesi plajının önüne sürdü ve deniz kıyısına 5 metre kala otomobiline benzin dökerek ateşe verdi. Otomobil bir anda alev topuna döndü.

"OTOMOBİLİMİ SÖNDÜRMEYİN"

Çevredeki vatandaşların yardım talebi de otomobil sahibi tarafından “Otomobilimi söndürmeyin” diyerek reddedildi.

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İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ! OTOMOBİLDEN GERİYE DEMİR YIĞINI KALDI

Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis geldi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü.

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Söndürme çalışmalarının ardından, otomobilin demir yığınına döndüğü görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil plajdan kaldırılarak otoparka çekildi. (İHA)

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