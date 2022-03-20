Sultangazi'de korkutan anlar! Seyir halindeki otomobil kısa sürede alev topuna dönüştü

SULTANGAZİ'de seyir halindeki otomobil yangını çevredekilere panik dolu anlar yaşattı. Malkoçoğlu Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında yaşanan yangında sokakta seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracı durdurup kendini hemen otomobilin dışına attı. Kısa sürede yangın büyüdü ve otomobili alevler sardı.
Çevredekiler durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında zaman zaman ufak çaplı patlamalar yaşandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. (DHA)
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