HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi'de korkutan anlar! Seyir halindeki otomobil kısa sürede alev topuna dönüştü

Sultangazi'de korkutan anlar! Seyir halindeki otomobil kısa sürede alev topuna dönüştü

20.03.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'deki otomobil yangını korkutan anlar yaşanmasına neden oldu. Seyir halindeki otomobilin motor kısmında başlayan yangın kısa sürede aracı sardı. Otomobil alev topuna dönerken itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

SULTANGAZİ'de seyir halindeki otomobil yangını çevredekilere panik dolu anlar yaşattı. Malkoçoğlu Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında yaşanan yangında sokakta seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracı durdurup kendini hemen otomobilin dışına attı. Kısa sürede yangın büyüdü ve otomobili alevler sardı.

deb0c9591146a47bfd6c300ef4edd9a4

PATLAMALAR DA OLDU

Çevredekiler durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında zaman zaman ufak çaplı patlamalar yaşandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evlenmesine izin vermediği babasını öldürdüEvlenmesine izin vermediği babasını öldürdü
Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu! Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu!
Saat 22.15'te devreye girdi! Art arda ateş açıldıSaat 22.15'te devreye girdi! Art arda ateş açıldı
Anahtar Kelimeler:
yangın Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Flaş iddia: "Putin'in ceset konvoyu"

Flaş iddia: "Putin'in ceset konvoyu"

İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! "Nisan ayında da yağacak"

İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! "Nisan ayında da yağacak"

Zam talebinde bulunan işçiye Yargıtay'dan kötü haber

Zam talebinde bulunan işçiye Yargıtay'dan kötü haber

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!

Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.