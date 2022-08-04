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  4. Antalya'da sokak ortasına tuvaletini yapan kadın turistler şoke etti! Görüntüler olay oldu, kimseye aldırış etmediler...

Antalya'da sokak ortasına tuvaletini yapan kadın turistler şoke etti! Görüntüler olay oldu, kimseye aldırış etmediler...

04.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Alanya'da kaydedilen görüntüler gündem oldu. Sosyal medya, iki genç kadın turistin sokak ortasında yarı çıplak bir şekilde tuvaletini yapmasını konuşuyor. Genç kızların kimseye aldırmamadan sokak ortasına tuvaletini yapması 'pes' dedirtirken, turistlerin çevredeki kimseyi umursamaması da dikkat çekti. İşte sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına giren Alanya'daki iğrenç olayın detayları...

Antalya'da sokak ortasına tuvaletini yapan kadın turistler şoke etti! Görüntüler olay oldu, kimseye aldırış etmediler...

Sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çiftler, çıplak bir şekilde dolaşan kişilerden sonra sosyal medyada yeni bir video gündem oldu. Ne zaman çekildiği belli olmayan bir videoda iki genç kadın kızın sokak ortasında tuvaletini yapması yer aldı. Antalya Alanya'da çekilen görüntülerde etraftakileri umursamayan iki kız, sokak ortasında tuvaletini yaptı. Kızların rahat tavırları izleyenleri 'pes' dedirtti.

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ARABANIN ÜSTÜNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLERDİ

Geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Beşiktaş'ta bir çift sokakta bir arabanın üstünde cinsel ilişkiye girmişti. Yağmur yağarken sokak ortasında kimseye aldırış etmeden birliktelik yaşayan çift, tepki gösteren bir vatandaşa 'Sana ne lan!' yanıtını vermişti. Görüntüler günlerce gündemden düşmemişti.

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YARI ÇIPLAK DOLAŞIP ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Yine İstanbul'da kaydedilen görüntülerde sokak ortasında yarı çıplak şekilde dolaşan bir kişi ortalığı birbirine katmıştı.

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