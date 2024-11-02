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  4. Yer: Bursa! Özel bir hastanede görev yapan cildiye doktoru tacizden tutuklandı... "Birçok kadının beyanıyla..." paylaşımı olayı ortaya çıkarttı

Yer: Bursa! Özel bir hastanede görev yapan cildiye doktoru tacizden tutuklandı... "Birçok kadının beyanıyla..." paylaşımı olayı ortaya çıkarttı

02.11.2024 08:43
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ismi açıklanmayan özel bir hastanede cildiye doktoru olarak görev yapan M.A.K. birçok hastasını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Hakkındaki taciz iddialarını reddeden doktorun birçok kadın hastasının şikayeti üzerine gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Yer: Bursa! Özel bir hastanede görev yapan cildiye doktoru tacizden tutuklandı... "Birçok kadının beyanıyla..." paylaşımı olayı ortaya çıkarttı

Bursa'da olay İnegöl ilçesinde bulunan özel bir hastanede yaşandı. Zeynep O. isimli kişi, doktor M.A.K.'nın birçok hastasını taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Zeynep O., daha sonra ise taciz iddialarını sosyal medya hesabından da paylaştı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu ve sosyal medyada yer alan 'taciz' iddiasıyla ilgili doktor M.A.K. hakkında gözaltı kararı verdi.

TUTUKLANDI

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Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan M.A.K., tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

'BİRÇOK KADININ BEYANIYLA TACİZ SORUŞTURMASI BAŞLATIYORUZ'

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeynep O., böyle bir olay yaşamış olan kişilerin kendisine ulaşmasını isteyerek, "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatıyoruz. Dava sürecinin etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz, ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi? Daha çok insanın görmesi için lütfen paylaşın." ifadelerini kullandı. (DHA)

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Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır

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Doktor Bursa cinsel taciz
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