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  4. Yer: Diyarbakır! Elenen sporcusunu teselli etmek yerine tokat attı: Sende hiç vicdan yok mu?

Yer: Diyarbakır! Elenen sporcusunu teselli etmek yerine tokat attı: Sende hiç vicdan yok mu?

20.05.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı gün akılalmaz bir olay yaşandı. Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu genç kıza tokat attı. Yaşanan olay büyük tepki görürken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Diyarbakır'da, tam da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı gün genç bir sporcu hiç yaşanmaması gereken bir olay yaşadı. Antrenörü O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu genç kıza tokat attı.

BÖYLE VİCDANSIZLIK GÖRÜLMEDİ! GENÇ KIZA ANTRENÖRÜNDEN FECİ TOKAT

Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri, 19 Mayıs'ta Kayapınar ilçesindeki bir salonda yapıldı. Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi.

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Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı.

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Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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(DHA)

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Diyarbakır Tokat
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