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    4. Yer: İstanbul! Taksi şoförü ve müşteri arasında ilginç diyalog: Işıklarda uyuyakaldı... "Sen beni uyandır"

    Yer: İstanbul! Taksi şoförü ve müşteri arasında ilginç diyalog: Işıklarda uyuyakaldı... "Sen beni uyandır"

    10.09.2024 11:44
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.09.2024 11:44
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde bir taksi şoförü trafik ışıklarının kırmızı yanmasını fırsat bilerek uyuyakaldı. Sürücünün uyuduğunu fark eden müşteri ise 'Ağabey yeşil yandı" diyerek onu uyardı. Taksi sürücüsü ise, "Sen beni uyandır" diyerek cevap verdi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündeme geldi. Bir taksi sürücüsü kırmızı ışıklarda uyuyakaldı. Trafik ışıklarının yeşil yanması üzerine müşteri sürücüyü "Ağabey yeşil yandı" diyerek uyardı. Sürücü ise gözlerini açarak müşteriye, "Sen beni uyandır böyle" yanıtını verdi.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Can güvenliğimden endişe ederdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nasıl güvenip yoluna devam etmiş?" yorumunu yaptı.

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