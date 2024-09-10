Yer: İstanbul! Taksi şoförü ve müşteri arasında ilginç diyalog: Işıklarda uyuyakaldı... "Sen beni uyandır"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündeme geldi. Bir taksi sürücüsü kırmızı ışıklarda uyuyakaldı. Trafik ışıklarının yeşil yanması üzerine müşteri sürücüyü "Ağabey yeşil yandı" diyerek uyardı. Sürücü ise gözlerini açarak müşteriye, "Sen beni uyandır böyle" yanıtını verdi.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Can güvenliğimden endişe ederdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nasıl güvenip yoluna devam etmiş?" yorumunu yaptı.