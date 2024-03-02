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    4. Yer: İzmir! Durakların camlarına 'evlilik ilanı' astı! İstediği kriterleri sıraladı... "Ciddi olanlar arasın"

    Yer: İzmir! Durakların camlarına 'evlilik ilanı' astı! İstediği kriterleri sıraladı... "Ciddi olanlar arasın"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.03.2024 11:40
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    İzmir'de kaydedilen bir görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir durakta 'evlilik ilanı' başlığıyla asılan kağıt ilgi çekti. İrtibat numarasını bırakan kişi taliplerinin sahip olmasını istediği kriterleri yazdı. İsteklerini ise 'Ciddi olanlar arasın' diyerek sonlandırdı.

    Sosyal medyada paylaşılan ilginç bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Sokaktaki bir otobüs durağının camına yapıştırılan 'evlilik ilanı' ifşa edilince sosyal medya kullanıcıları duruma yorumsuz kalamadı. 'Evlilik ilanı' başlıklı beyaz kağıtta, "20-26 yaşlarında. Lise mezunu, lise terk veya orta okul mezunu evlenmek isteyen bayanlarla evlenmek istiyorum. Ciddi olanlar arasın" yazısı dikkatleri çekti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu numarayı arayanın aklına şaşarım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "İlana başvuru var mı çok merak ediyorum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gözler bunu da mı gördü" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İzmir evlilik
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