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  4. Yer: Kadıköy! Korkulan oldu: İsrail saldırılarını protesto eden grup ile kahve dükkanındaki müşteriler birbirlerine girdi

Yer: Kadıköy! Korkulan oldu: İsrail saldırılarını protesto eden grup ile kahve dükkanındaki müşteriler birbirlerine girdi

22.11.2023 14:04 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir alışveriş merkezinde bulunan kahve zinciri şubesinde İsrail saldırılarını protesto eden grup, şubeden kahve aldıkları gerekçesiyle bir başka grupla tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda yumruklar havada uçtu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Yer: Kadıköy! Korkulan oldu: İsrail saldırılarını protesto eden grup ile kahve dükkanındaki müşteriler birbirlerine girdi

Olay Kadıköy’de bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre bir grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gerekçesiyle, bir kahve zincirinin şubesi önünde toplandı.

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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İsrail saldırılarını protesto eden grup, kahve aldıkları gerekçesiyle mekanda bulunan bir grupla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki grup birbirine girdi.

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VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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SAVCILIK KOCAELİ'DEKİ OLAYLA İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İsrail’i protesto etmek için bir AVM’deki bir kahve dükkanları zincirine gelen bir grup, müşterilerin kahvelerini zorla alıp yere dökmüştü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekmişti. Savcılık o kişiler hakkında harekete geçmişti.

İsrail protestosunda kahve zincirindeki müşterilere yaptıkları tepki çekmişti! O suçlardan soruşturma başlatıldı İsrail protestosunda kahve zincirindeki müşterilere yaptıkları tepki çekmişti! O suçlardan soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA

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