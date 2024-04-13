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    4. Yer: Mersin! Opera söyleyerek sokak sokak gezdi... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Yer: Mersin! Opera söyleyerek sokak sokak gezdi... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.04.2024 13:50
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    Mersin'de kaydedilen bir görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde bir kadının opera söyleyerek sokakta gezmesi dikkatleri gözlerden kaçmadı. O anları çevrede bulunanlardan bir kişi cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı.

    Mersin'de bir kadın opera söyleyerek sokakta yürürken çevrede bulunan bir kişinin kadrajına takıldı. Cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Videoda bir kişinin 'Hay maşallah be' diyerek o anlara tepki vermesi gündem yarattı. O anlara sosyal medyadan adeta beğeni ve yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne güzel kendisini motive ediyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Pozitif enerjisi ne kadar da tatlı" yorumunu yaptı.

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