Yer: Mersin! Opera söyleyerek sokak sokak gezdi... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Mersin'de bir kadın opera söyleyerek sokakta yürürken çevrede bulunan bir kişinin kadrajına takıldı. Cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Videoda bir kişinin 'Hay maşallah be' diyerek o anlara tepki vermesi gündem yarattı. O anlara sosyal medyadan adeta beğeni ve yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne güzel kendisini motive ediyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Pozitif enerjisi ne kadar da tatlı" yorumunu yaptı.