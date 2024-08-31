Yer: Şanlıurfa! Gelin ve damadın başına gelmeyen kalmadı... "Nikah memuru düştü, düğün salonunun çatısı uçtu"

Şanlıurfa'da bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde düğün boyunca yaşanan birbirinden talihsiz anlar yer aldı. "Düğün değil korku filmi" notuyla paylaşılan görüntülerde önce nikah memuru düştü, ardından düğün salonunun çatısı uçtu ve elektrikler kesilip nikah masası kırıldı yetmedi bir de kameraman düştü. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi.

Paylaşımın sonunda yaşanan tüm aksiliklere rağmen düğünün çok eğlenceli geçtiğini dile getiren görümce sosyal medyada gündem yarattı.

O anlara kullanıcılardan yorum gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Görüntüler olmasa kimse inanmaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Düğünün iptal edilmesi için her şey gerçekleşmiş" yorumunu yaptı.