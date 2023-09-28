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Yerel seçim öncesi İYİ Parti'de dikkat çeken gelişme! Akşener o ismi görevden aldı

28.09.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğunu Buğra Kavuncu'dan devralan Coşkun Yıldırım görevden alındı. 8 ay görev yapan Yıldırım'ın yerine kimin geleceği henüz bilinmiyor.

Yerel seçim öncesi İYİ Parti'de dikkat çeken gelişme! Akşener o ismi görevden aldı

Yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanı değişti. Ocak ayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğunu Buğra Kavuncu'dan devralan Coşkun Yıldırım'ın görevden alındığı belirtildi.

8 AY GÖREV YAPTI

İYİ Parti, İstanbul'da ocak ayında Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Olağan İl Kongresini gerçekleştirmişti. Kongrede delegelerden aldığı oylarla Coşkun Yıldırım, İl Başkanı olarak seçilmişti.

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YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

Yıldırım yaklaşık 8 ay boyunca il başkanlığı görevini sürdürdü. İYİ Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanının kim olacağı ise henüz bilinmiyor.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Yıldırım, 25 Eylül’de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Görevimizin başındayız” ifadesini kullanmıştı.

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COŞKUN YILDIRIM KİMDİR?

1964 yılında, Erzincan'da doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği” bölümünde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi'nde “Sosyal Yapı-Sosyal Değişim” üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yıldırım'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekte olduğu şirketi, halen gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Yıldırım, Erzincan Kültür Vakfı kuruculuğu ve mütevelli heyeti üyeliği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı mütevelli heyeti üyeliklerini yürütüyor.

25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyeliği ve iki dönem genel idare kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Yıldırım evli ve 2 çocuk babası.

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İstanbul Meral Akşener İYİ Parti

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