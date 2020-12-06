Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İKUM tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamındaki ilk doz uygulaması 44 gönüllüye kasım ayı başında yapıldı. Önemli bir yan etkiye rastlanmayan ilk doz uygulamadan sonra ikinci doz uygulama da 26 Kasım’dan bu yana gönüllülere uygulanıyor. 14 Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek. Faz 2 de 200 gönüllünün aşılanması planlanıyor. Bu kapsamda gönüllü başvuruları alınmaya devam ediliyor.

'GÜVENLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, Faz 1'de gönüllülerin aşılanmasının 14 Aralık'ta tamamlanacağını hatırlatarak, "Biz ondan sonra Faz 2 çalışmalarına başlayacağız. Faz 1 verilerine baktığımız zaman yerli aşımızın güvenli olduğunu görüyoruz. Faz 2’de bunun artık etkinliğini değerlendireceğiz. İnsanlarımızı artık aşıya karşı önyargıyı bırakıp aşılanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Çünkü biz Faz 2’de ne kadar çok insanı aşılayabilirsek, insanlarımızın bağışıklığını o kadar çok artırmış olacağız. Biz şu anda salgının pik seviyelerini görmeye başladık. Salgından da korunmanın en iyi yolu aşılanmak. Eğer insanları aşılayabilirsek bu korunma mümkün olacak. Ancak aşılayamazsak maalesef kayıplarımız artacak ve salgın büyüyecek" diye konuştu.