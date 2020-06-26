Yeşil kahve diyeti nasıl yapılır?

Yeşil kahve herkesçe bilinen kahvenin kavrulmamış ve işlem görmemiş halidir. Ham olduğu için doğal rengini koruyan yeşil kahve antioksidan bakımından oldukça zengindir ve bu sayede vücuttan toksinlerin atılıp kilo verilmesini sağlar. Kavrulup işlem görmediği için içeriğindeki klorojenik asidi kaybetmez. Klorojenik asit metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeyi kolaylaştırır. Bu sebeple yeşil kahve ile zayıflama günümüzün oldukça popüler konuların arasında yer almaktadır. Ham olan yeşil kahvenin çekirdeklerinin tadı bildiğimiz kahve çekirdeğinden çok da farklı değildir ve hazırlanışları da benzer şekildedir.
Yeşil kahve kavrulup işlem görmediği için doğal ve sağlığa yararlıdır. İşlem görmediği için melanoid, antioksidanlar, klorojenik asit gibi maddeleri bünyesinde barındırır. Yeşil kahve zayıflatır mı hususu üzerine konuşmak gerekirse; yeşil kahvenin içeriğindeki bu yararlı maddeler sayesinde metabolizmayı hızlandırıp, özellikle bölgesel olarak kilo vermeye katkı sağladığı kanıtlanmıştır.
1 gram kadar yeşil kahve çekirdeğinde 34-41 mg kadar klorojenik asit bulunur. Buna karşılık 230 derecede 12 dakika kavrulan işlem görmüş kahvedeki klorojenik asit miktarı yeşil kahvedekinin yarısı kadarken, 250 derecede 21 dakika boyunca kavrulan işlem görmüş kahvede ise neredeyse hiç klorojenik asit yoktur. Klorojenik asit vücuttaki şeker emilimini azaltır, insülin seviyesini dengeler. Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardım eder. Klorojenik asit ince bağırsakta glikoz emilimini ve karaciğerden vücuda glikoz salınmasını engeller. Bu sayede kandaki glikoz seviyesi düşer ve vücudun günlük enerji sarfiyatı için karbonhidrat yerine yağ depoları kullanılır.
Yeşil kahve antioksidan bakımından da zengindir. Bu içeriği sayesinde metabolizmayı hızlandırır, vücuttan ödem ile toksinlerin atılmasını sağlar. Kalori yakımını hızlandıran yeşil kahve uygun fiyatı sayesinde pek çok kişi tarafından diyet programının destekleyici unsuru olarak tercih edilmektedir.
Yalnızca yeşil kahve içmenin zayıflamaya hiçbir yararı yoktur. Yeşil kahve ile zayıflayanlar kendi vücutlarına uygun bir diyet programına göre beslenirler. Yeşil kahve diyetinde günlük yeşil kahve tüketimi iki fincan ile sınırlıdır. Diyet programındaki öğünlerden önce veya sonra yeşil kahve tüketilebilir. Tüm bunlara ek olarak kilo vermenin kolaylaşması için her gün ortalama 40 dakika boyunca yürüyüş yapmak gereklidir. Bu sayede bazal metabolizma hızlanır, bağırsak hareketleri artar ve özellikle karın bölgesindeki yağların erimesi sağlanır. Her kişinin sahip olduğu metabolizma hızı ve vücudu farklı olduğu için yeşil kahve diyetiyle ne kadar sürede kaç kilo verilebileceği hakkında keskin bir vaat bulunmamaktadır.
Yeşil kahve uygun fiyatlıdır ve temin edilmesi oldukça kolaydır. Genellikle aktarlarda, büyük marketlerde, bitkisel ürün ve gıda takviyesi satan yerlerde bulunur. Bu yönüyle de pek çok kişi tarafından tercih edilen bir diyet takviyesidir.
Yeşil kahvenin hazırlanışı oldukça kolaydır ve türk kahvesinin pişirilme tarzına da oldukça benzerdir. Türk kahvesinde olduğu gibi birer fincanlık ölçülerde pişirilir ve sıcak halde tüketilir. 2 çay kaşığı kadar yeşil kahve 1 fincan su ile kısık ateşte bir cezve içerisinde pişirilir. Kahve kaynamadan ateşten alınarak tüketime hazır hale gelir.
Uygulanan diyet listesine göre yağsız süt, yağsız yoğurt, kepekli ekmek, yağsız beyaz peynir, ızgarada pişmiş kırmızı et, balık, tavuk, şekersiz çay, şekersiz ve kremasız kahve, yeşillikler, bitki çayları tüketilebilir.
Aşırı şekerli meyveler, şekerli çay, şekerli veya kremalı kahve, asitli içecekler, kızartmalar, hamur işleri, doymuş yağ içeren hazır gıdalar, pilav, makarna, bira ve diğer alkollü içecekler, mısır şurubu, konsantre meyve suyu, hayvansal yağlar, yağlı süt ile yağlı yoğurt, tuzlu ve yağlı atıştırmalıklar kesinlikle yasaktır.
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