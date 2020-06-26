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Yeşil kahve diyeti nasıl yapılır?

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Yeşil kahve herkesçe bilinen kahvenin kavrulmamış ve işlem görmemiş halidir.

Yeşil kahve diyeti nasıl yapılır?

Yeşil kahve herkesçe bilinen kahvenin kavrulmamış ve işlem görmemiş halidir. Ham olduğu için doğal rengini koruyan yeşil kahve antioksidan bakımından oldukça zengindir ve bu sayede vücuttan toksinlerin atılıp kilo verilmesini sağlar. Kavrulup işlem görmediği için içeriğindeki klorojenik asidi kaybetmez. Klorojenik asit metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeyi kolaylaştırır. Bu sebeple yeşil kahve ile zayıflama günümüzün oldukça popüler konuların arasında yer almaktadır. Ham olan yeşil kahvenin çekirdeklerinin tadı bildiğimiz kahve çekirdeğinden çok da farklı değildir ve hazırlanışları da benzer şekildedir.

Yeşil Kahve Diyeti Nasıl Yapılır?

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Yeşil kahve kavrulup işlem görmediği için doğal ve sağlığa yararlıdır. İşlem görmediği için melanoid, antioksidanlar, klorojenik asit gibi maddeleri bünyesinde barındırır. Yeşil kahve zayıflatır mı hususu üzerine konuşmak gerekirse; yeşil kahvenin içeriğindeki bu yararlı maddeler sayesinde metabolizmayı hızlandırıp, özellikle bölgesel olarak kilo vermeye katkı sağladığı kanıtlanmıştır.

1 gram kadar yeşil kahve çekirdeğinde 34-41 mg kadar klorojenik asit bulunur. Buna karşılık 230 derecede 12 dakika kavrulan işlem görmüş kahvedeki klorojenik asit miktarı yeşil kahvedekinin yarısı kadarken, 250 derecede 21 dakika boyunca kavrulan işlem görmüş kahvede ise neredeyse hiç klorojenik asit yoktur. Klorojenik asit vücuttaki şeker emilimini azaltır, insülin seviyesini dengeler. Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardım eder. Klorojenik asit ince bağırsakta glikoz emilimini ve karaciğerden vücuda glikoz salınmasını engeller. Bu sayede kandaki glikoz seviyesi düşer ve vücudun günlük enerji sarfiyatı için karbonhidrat yerine yağ depoları kullanılır.

Yeşil kahve antioksidan bakımından da zengindir. Bu içeriği sayesinde metabolizmayı hızlandırır, vücuttan ödem ile toksinlerin atılmasını sağlar. Kalori yakımını hızlandıran yeşil kahve uygun fiyatı sayesinde pek çok kişi tarafından diyet programının destekleyici unsuru olarak tercih edilmektedir.

Yalnızca yeşil kahve içmenin zayıflamaya hiçbir yararı yoktur. Yeşil kahve ile zayıflayanlar kendi vücutlarına uygun bir diyet programına göre beslenirler. Yeşil kahve diyetinde günlük yeşil kahve tüketimi iki fincan ile sınırlıdır. Diyet programındaki öğünlerden önce veya sonra yeşil kahve tüketilebilir. Tüm bunlara ek olarak kilo vermenin kolaylaşması için her gün ortalama 40 dakika boyunca yürüyüş yapmak gereklidir. Bu sayede bazal metabolizma hızlanır, bağırsak hareketleri artar ve özellikle karın bölgesindeki yağların erimesi sağlanır. Her kişinin sahip olduğu metabolizma hızı ve vücudu farklı olduğu için yeşil kahve diyetiyle ne kadar sürede kaç kilo verilebileceği hakkında keskin bir vaat bulunmamaktadır.

Yeşil kahve uygun fiyatlıdır ve temin edilmesi oldukça kolaydır. Genellikle aktarlarda, büyük marketlerde, bitkisel ürün ve gıda takviyesi satan yerlerde bulunur. Bu yönüyle de pek çok kişi tarafından tercih edilen bir diyet takviyesidir.

Yeşil kahvenin hazırlanışı oldukça kolaydır ve türk kahvesinin pişirilme tarzına da oldukça benzerdir. Türk kahvesinde olduğu gibi birer fincanlık ölçülerde pişirilir ve sıcak halde tüketilir. 2 çay kaşığı kadar yeşil kahve 1 fincan su ile kısık ateşte bir cezve içerisinde pişirilir. Kahve kaynamadan ateşten alınarak tüketime hazır hale gelir.

Yiyebilecekleriniz

Uygulanan diyet listesine göre yağsız süt, yağsız yoğurt, kepekli ekmek, yağsız beyaz peynir, ızgarada pişmiş kırmızı et, balık, tavuk, şekersiz çay, şekersiz ve kremasız kahve, yeşillikler, bitki çayları tüketilebilir.

Yememeniz Gerekenler

Aşırı şekerli meyveler, şekerli çay, şekerli veya kremalı kahve, asitli içecekler, kızartmalar, hamur işleri, doymuş yağ içeren hazır gıdalar, pilav, makarna, bira ve diğer alkollü içecekler, mısır şurubu, konsantre meyve suyu, hayvansal yağlar, yağlı süt ile yağlı yoğurt, tuzlu ve yağlı atıştırmalıklar kesinlikle yasaktır.

Yeşil Kahve Diyetinin Faydaları

  • Yeşil kahve içerisinde bol miktarda bulunan antioksidanlar sayesinde vücuttan toksinlerin ve ödemin atılmasını sağlar. Ayrıca bu antioksidanlar sayesinde hücrelerin zarar görmesi önlenir ve böylece yaşlanma etkileri azalır.
  • Spor yapan kişiler yeşil kahve tükettiklerinde daha enerjik olurlar. Enerji verici özelliği sayesinde halsizliği, yorgun hissetmeyi önler.
  • İşlem görmediği için doğal bir kahvedir ve sağlığa diğer kahve türlerinden daha yararlıdır. Diğer kahve türlerine göre daha az miktarda kafein içerir. Kafeinin zararlı etkilerine maruz kalmak istemeyen kişilerin rahatlıkla tüketebileceği bir kahvedir.
  • Yeşil kahve tüketiminin sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı bir etkisi vardır. Ayrıca beyni ve sinir sistemini dinç tutmaya yardımcı olur.
  • Yeşil kahve insülin seviyesini dengeler, insülin direnci oluşmasını önler. Bu nedenle şeker hastaları da yeşil kahveyi tüketebilir.
  • Kısa sürede kilo kaybı sağlaması diyeti uygulayan kişiye moral vererek motivasyon kaynağı olur. Böylece bu diyetin ardından sağlıklı beslenmeye dayalı bir diyet programının takibine zemin hazırlanır.
  • İçinde bol miktarda bulunan klorojenik asit sayesinde metabolizma hızlanır ve böylece daha çok kalori yakılıp kilo vermek kolaylaşır.
  • Yeşil kahve bölgesel zayıflamada oldukça etkilidir. Düzenli olarak tüketildiğinde karın bölgesindeki yağ yakımı hızlanır.
  • Yeşil kahve tüketimi kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Kolesterolün dengelenmesini sağlar.
  • Yeşil kahve yağ metabolizmasını etkiler. Kuvvetli bir yağ yakıcıdır ve organların çevresindeki yağlanmayı engeller. Bu sayede kilo alımını azaltır.
  • Yeşil kahve sayesinde tüketilen gıdaların sahip olduğu kaloriler vücutta depolanmadan tüketilerek enerjiye dönüştürülür.

Yeşil Kahve Diyetinin Zararları

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  • Yeşil kahvenin günlük tüketim miktarı 2 fincanı aşmamalıdır. Bu miktarın üzerinde tüketilmesi baş ağrısına neden olabilir.
  • Hamile ve emziren kişilerin yeşil kahve tüketmemesi gerekir.
  • İçindeki kafein nedeniyle fazla tüketilmesi uykusuzluk problemine neden olur.
  • Yeşil kahvenin fazla tüketilmesi yüzünden sinirlilik hali, gerginlik, depresyon, odaklanma problemi, devam eden huzursuzluk hali, kaygılanma görülebilir. Bu sebeple psikolojik rahatsızlığı olan ve özellikle anksiyetesi olan kişilerin yeşil kahve tüketmemesi gerekir.
  • Yeşil kahve vücuttaki magnezyumun tükenmesine ve kalsiyum eksikliğinin görülmesine neden olabilir.
  • İçindeki kafein nedeniyle kalp ritminde düzensizlik, kulak çınlaması ve solunumun hızlanması görülebilir. Bu nedenle kalp hastalığı ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişilere yeşil kahve tüketimi önerilmez.
  • Yeşil kahve aşırı tüketildiğinde mide rahatsızlıkları baş gösterebilir. Reflü, bulantı, kusma, gastrit ve mide asidinin artışına bağlı olarak mide yanması ortaya çıkabilir.
  • Yeşil kahve gereğinden fazla tüketildiğinde ishale ve vücuttan fazla miktarda idrar atılmasına yol açar.
  • Yeşil kahve ile yapılan diyetin uygulama süresi uzatıldığında sağlığı tehlikeye atabilecek durumların ortaya çıkması olasıdır.
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