Yeşilçam efsanesi Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ının oğlu da çok ünlü çıktı! Bakın kimmiş

Türk sinemasının efsane filmleri arasında Sakar Şakir de yer alıyor. Kemal Sunal, Adile Naşit, Ünal Gürel, Ali Şen gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu filmde Marmara Kazım'a Macit Flordun hayat veriyordu. Macit Flordun'un oğlunun kim olduğunu duyanların ağızları açık kaldı.

1939 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Macit Flordun Avanak Apti, İyi Aile Çocuğu, İnek Şaban gibi unutulmaz yapımlarda rol aldı.

Ankara Devlet Konservatuvarı müzik ve tiyatro bölümünde bir yıl eğitim alan ünlü isim devlet tiyatrolarına girdi ve 14 yıl boyunca aralıksız tiyatroda çalıştı.

Daha sonra seslendirme yapan Flordun bir dizide dört kişiyi birden seslendirdi. Yeşilçam'da, 1980 yılında Huzurum Kalmadı adlı filmle "En iyi yardımcı oyuncu" ödülünü aldı.

Başarılı oyuncu Macit Flordun'un oğlu ünlü oyuncu Tardu Flordun. Tardu Flordun, babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi.

1972’de Ankara’da doğan Tardu Flordun, 1995 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Ünlü ismimn rol aldığı yapımlar arasında Binbir Gece, Parmaklıklar Ardında, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Evdeki Yabancı, Davetsiz Misafir ve Gizli Saklı da bulunuyor.



