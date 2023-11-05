Yeşilçam'ın cesur kadınlarından Sibel Turnagöl ortaya çıktı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmlerle akıllara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl'ün paylaşımı sonrası son hali merak ediliyordu. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü isim Maslak Oto Sanayi'de ortaya çıktı.

Yeşilçam'da cesaretiyle ve fit haliyle tanınan Sibel Turnagöl bir dönem Kerem Alışık ile evliydi. Son dönemde gözlerden uzak yaşayan Sibel Turnagöl şimdilerde esnaflık yapıyor.

YENİ İŞİYLE GÜNDEM OLDU

Sibel Turnagöl, Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Mekânda hemen her işe koşturan Sibel Turnagöl yemek servisi de yapıyor.



Ünlü oyuncu kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor. Turnagöl, işine olan aşkıyla müşterilerinden takdir topluyor.

SİBEL TURNAGÖL'ÜN SON HALİ

Ünlü isim değişimiyle de dikkat çekiyor. Güzel oyuncunun son halini görenler "Hâlâ çok hoşsunuz" yorumlarında bulundu.



Kadir İnanır'la rol aldığı Sen Türkülerini Söyle filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Sibel Turnagöl, daha sonra Bebek, Skandal, Günah Tohumu ve Abuzer Kadayıf gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti. (Kanal D Haber)







