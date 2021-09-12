Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali!

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Vahşi Gelin gibi projelerde rol alan Gülşen Bubikoğlu ekranların unutulmaz isimlerinden biridir. Gösterdiği oyunculuk performasıyla bir dönemlere damga vuran Gülşen Bubikoğlu, "gulsenbubikogluofficial" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

İŞTE GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NUN SON HALİ

5 Aralık 1954, İstanbul doğumlu, Türk sinema oyuncusu olan Gülşen Bubikoğlu da yıllar içerisinde değişen isimlerden. Instagram'ı aktif olarak kullanan Bubikoğlu'nun 399 bin takipçisi var. Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu Kadir İnanır, Tarık Akan gibi birçok ünlü isimle birlikte çalıştı.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU YAŞAMI

1971'de Fatih Kız Lisesinden mezun olan Bubikoğlu 1973'de "SES" sinema dergisinin açtığı yarışma ile sinemaya adım attı. 1973 yapımlı "Yaban" filmi ile oyunculuk kariyerine başlayan Bubikoğlu 1974'te İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlendi.

Gülşen Bubikoğlu Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde ülkesini temsil etti. Yeşilçam'ın starı Bubikoğlu kariyer hayatı boyunca başrolde oynadığı birçok filme imza attı ve büyük başarılar elde etti.





