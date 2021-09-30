Yeşilçam'ın mazlum çocuğu Ömercik'in hazin öyküsü!

1966 yılında başlayan oyunculuk kariyerine onlarca yapım sığdıran Yeşilçam'ın masum bakışlı yıldızı Ömer Dönmez'in, zorluklarla dolu yaşam hikayesi, sevenlerini duygulandırıyor. İşte Ömercik'in talihsiz yaşamı...

KAMERALARLA 4 YAŞINDAYKEN TANIŞTI

13 Ağustos 1959 tarihinde Sakarya'da doğan Ömer Dönmez, henüz 4 yaşındayken kameralarla tanıştı. Kuzeni Zeynep Değirmencioğlu ile Ayşecik serisinde yer aldı. Setten sete koştuğu için okulu bırakmak zorunda kaldı. Çocuk yaşta başlayan kariyerine birçok proje sığdıran yıldızın, ergenlik yılları ise oldukça zor geçti.

SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Ömer Dönmez, 17 yaşındayken arabasının kelebek camını tamir ediyordu. Tamir sırasında gözüne saplanan tornavida yüzünden, sol gözünü kaybetti.

KOAH HASTALIĞINA YAKALANDI

Oyunculuğa 2000'lerin başına kadar devam eden oyuncu, bir dönem kuzeni Zeynep Değişrmencioğlu'nun emlak ofisinde çalıştı. İlerleyen yıllarda KOAH hastalığının pençesine düştü. Bir dönemin çocuk yıldızı, 2020 yılında Üsküdar'daki evinde, KOAH hastalığının tetiklediği bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

60 yaşında vefat eden Dönmez'in cenazesi, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.



