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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kimmiş! Kemal Sunal’a benzerliği dikkat çekiyordu! Meğer o kız...

01.08.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından biri olan 1985 yapımı Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Şendul Şaban filmi oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Televizyonda yayınlandığı zamanlarda hala büyük bir ilgiyle izlenen filmde rol alan minik kızın gerçekte kim olduğunu duyanlar inanmadı. ! Kemal Sunal’a benzerliğiyle dikkat çeken minik kız bakın kim çıktı.

İşsiz kalan Şaban ile sektereter eşinin rolleri değişmesinin ardından yaşanan komik anların hikayesinin anlatıldığı 1985 yapımı Şendul Şaban filmi hala popülerliğini koruyor. Başrolünde Kemal Sunal, Nevra Serezli, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı film Yeşilçam'ın unutulmazları arasında.

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Filmde Kemal Sunal'ın kızına hayat veren minik kızın aslında kim olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.

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Filmindeki dünya tatlısı minik kız Kemal Sunal'ın gerçek kızı Ezo Sunal'dan başkası değil.

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Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal şimdilerde 39 yaşında ve Nova adında bir kızı var. Babasının izinden giderek sahne ve sanat işlerine ilgi duyan Ezo Sunal, abisi Ali Sunal ile birlikte iş yapıyor.

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1984 yılında İstanbul'da doğan Ezo Sunal, Salzburg Mozarteum Üniversitesinde lisans eğitimi aldı. 2007 yılında Tutsak dizisinde oyunculuk hayatına adım attı.

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Bir dönem Elele dergisinde editörlük görevini de icra etti. Okan Üniversitesinin Çocuk Gelişimi bölümünde müzik ve çocuk alanında çeşitli dersler verdi.

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Güldüy Güldüy Show Çocuk programının sunuculuk görevini de üstlendi.

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