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Yeşilçam Oyuncusu Nilüfer Aydan’a Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası

30.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan (Aydan Canbula) "Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Yeşilçam Oyuncusu Nilüfer Aydan’a Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Nilüfer Aydan (80) ve avukatı Yiğithan Yüksel katıldı. Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Gökhan Arslanoğlu da hazır bulundu. Avukat Arslanoğlu "Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Sanık avukatı Yüksel de müvekkilinin paylaşımının siyasi bir eleştiri olduğunu öne sürerek, sanığın beraat etmesini talep etti. Son sözü sorulan sanık Aydan "Takdir mahkemenindir, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

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HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Nilüfer Aydan’ı "Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Suçun işlenişindeki özelliklerini, sanığın dosyaya yansıyan kişiliğini ve suç işleme hususundaki eğilimini dikkate alan mahkeme, olumlu kanaat oluşturduğunu belirterek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Nilüfer Aydan'ın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu işlediği iddia ediliyordu. İddianamede, şüphelinin ifadesinde bazen parkta oturduğu sırada telefonunu gençlere vererek bir şeyler yazdırdığını, suça konu paylaşımları yapıp yapmadığını hatırlamadığını, suça konu paylaşımları telefonunu verdiği gençlerin yazmış olabileceğini söylediği belirtiliyordu. İddianamede şüphelinin, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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