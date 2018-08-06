Yeşim Salkım: 'Demet Akalın sanatçı değil, şarkıcı'

Yeşim Salkım; sahneye ilk çıktığı yıllarda kendisine küfür eden bir izleyiciyi dövdüğünü şu sözlerle açıkladı: ''Mikrofonu masaya fırlatıp sahneden indim. Kadını iki adamın arasından çekip alıp tekme tokat dövdüm. Üç şef elimden alamadı."

Küçük yaşlarda da mahalle arkadaşı Erkan Petekkaya'yla çok kavga ettiğini belirten sanatçı; ''Ben mahalleye girdiğimde erkek çocuklar çil yavrusu gibi dağılırdı'' diye ekledi.

'3 MİLYON DOLARLIK KOLYE DE TAKTIM, ÇADIRDA DA YATTIM'

25 yaşında zenginliğin zirvesini gördüğünü, çok güzel bir hayat yaşadığını ve her türlü lüksü gördüğünü anlatan Yeşim Salkım; ''Helikopter ve teknelerle gezdim, boynumda 3 milyon dolarlık kolye vardı ama boşanınca eski eşime iade ettim. Ben her türlü yaşarım. Kampta da kaldım, çadır da kurdum. Yine yapabilirim'' dedi.

Herkes sanatçı olamaz diyerek Demet Akalın'ı hedef alan Yeşim Salkım, ''Bana hiçbir katkısı olmayacak bir ayakkabıya Demet Akalın gibi 5000 euro vermem'' dedi.

