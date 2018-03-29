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Yetenek Sizsiniz Türkiye yarı finalinde Nehir Miray Atıcı jüriyi mest etti! Nehir Miray Atıcı kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2018 03:16 | Son Güncelleme

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de aria söyleyerek finale kalan genç yetenek Nehir Miray Atıcı, performansıyla hem jüriyi hem de izleyenleri büyüledi. Yetenek Sizsiniz Türkiye Yarı Finali'nde performansını sergileyen Nehir Miray Atıcı jüriden tam not aldı. İşte Nehir Miray Atıcı'nın yarı final performansı...

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarı finalinde Nehir Miray Atıcı jüriyi mest etti! Nehir Miray Atıcı kimdir?

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 28 Mart Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde yarı final heyecanı yaşandı. Yetenek Sizsiniz yeni bölümde Nehir Miray Atıcı aria söyleyerek hem jüriyi hem de ekran başındakileri mest etti.

Nehir Miray Atıcı, yarı finaldeki performansıyla jüri üyeleri Acun, Ali Taran ve Hülya Avşar'dan toplamda 27 puan aldı.

Müzik eğitimi almamasına rağmen muhteşem bir performans sergileyen Miray Atıcı, dinleyenlere müzik ziyafeti verdi. Hülya Avşar, Miray'a övgüler yağdırarak, 'Müzik eğitimi almamana rağmen bunu yapabilmen müthiş bir yetenek. Resim hocası olan babanın dinlediği müziklerle kulak dolgunluğuyla bunu icra edebilmek bir yetenek. Ama sen öğretilmeden bu noktaya geldin. İçinde kayboldum gittim.' dedi. Ali Taran, performansı beğendiğini belirtip "Bu defa detone olmadan buraya geldin. Eğitim de almış olsan yeteneğinin bu olduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu. Acun ılıcalı ise Miray'ı mükemmel bulduğunu söyledi.

FİNALE KİMLER KALDI?

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de yarı final performanslarının ardından finale yükselen 6 performansı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Finale kalan isimler ise şöyle:
Nehir Miray Atıcı, Dans Alaturka grubu, Enes - Emre Yarımbaş, Akhok Halk Oyunları Ekibi, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklor Ekibi, Sergen Şevik - Mert Mengiç

MEHİR MİRAY ATICI KİMDİR?
Bursa İnegöl’den Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan Mehir Miray Atıcı opera söylemiş ve hem jürileri hemde salonda bulunan seyircileri etkilemeyi başarmıştır. 3 jüridende tam not alan Mehir Miray Atıcı aslen baba tarafından Bursa, anne tarafından ise Çorum’ludur. Babası Metin Atıcı Ressam, annesi Çocuk Gelişimi Uzmanı Öğretmen Mine Atıcı’dır. Eymen Emin isminde bir kardeşi vardır. Bursa İnegöl’de Özel Kosova Koleji’nde 7. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürmektedir. Opera’nın yanı sıra eğitimindede çok başarılı bir öğrenci olan Mehir Miray Atıcı 2016 yılında İzmir’de gerçekleştirilen Martı Koleji 2. İtalyanca Yetenek Yarışmasında 3. olmuştur.

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