Yetişkin film yıldızı hayranları için müstehcen bir video çekerken bir anda babasına yakalandı! “Kişisel şovum yarım kaldı”

31 yaşındaki yetişkin film yıldızı Karmen Karma, konuk olduğu Holly Randall’ın sunduğu Unfilterede isimli podcastte sektördeki ilk yıllarında müstehcen görüntülerini çektiği sırada babasına suçüstü yakalandığı bir anıyı paylaştı. Karma o andan sonra babasının yüzüne büyük bir utançla baktığını sözlerine ekledi.

“BABAM ZİYARETE GELDİĞİNDE KİŞİSEL ŞOVUM...”

5 binden fazla görüntülemeye ulaşan podcastinde Karmen Karma, “Ben yetişkin sitesi için içerik üretiyordum. Bama ziyaret geldiğinde kişisel şovum yarım kaldı. O anlarda yataktan fırladım ve üzerimi örtmeye çalıştım. Gerçekten öyle bir anı bir kez daha yaşamak istemem. Çok aşağılanmış hissettim. Onunla konuşmak zorunda kalmak istemedim” dedi.