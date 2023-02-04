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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova oturuşuyla sosyal medyayı salladı! Koltuğun üzerinde bacaklarını iki yana açıp...

04.02.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında yetişkin film yıldızı olarak ünlenen Mia Malkova sosyal medya hesaplarından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekleyerek gündeme gelmeyi başardı. Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim son olarak tekli bir koltuğa oturduğu seksi bir pozunu paylaştı. Malkova’nın paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova oturuşuyla sosyal medyayı salladı! Koltuğun üzerinde bacaklarını iki yana açıp...

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mia Malkova Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımları sayesinde popülerliğine popülerlik katıyor. Sosyal medyada sıklıkla cesur pozlarıyla gündem yaratan fenomen isim yine hayranlarını heyecanlandıracak bir poza imza attı. Malkova’nın siyah bluz ve etekten oluşan kombiyle yaptığı paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

“İYİ BİR ÇOCUK OLDUN MU?”

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği gönderisinde Malkova, siyah derin göğüs dekolteli göbeğini açıkta bırakan bluzuyla mini eteğini kombinledi. Tekli bir koltuğa oturan Malkova gönderisine, “İyi bir çocuk oldun mu?” notunu ekledi. Malkova’nın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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sosyal medya Mia Malkova

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