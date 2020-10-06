Yıkadıktan sonra küçülen kazağınızı eski haline getirebilirsiniz

Hassas kumaşlardan yapılmış ya da çamaşır makinesinde doğru ayar yapılmadığında çeken kıyafet sorunu herkesin en büyük sorunudur. Nedense hep en sevdiğimiz kıyafetlerin başına gelir. Sizin de başınıza geldiyse, çeken giysiyi çöpe atmadan önce bu yöntemleri yaparak giysinizi eski haline getirebilirsiniz. Küçülen kıyafetleri büyütmenin yolu var. Baştan hiç üzülmemek için kıyafetlerinizin nasıl yıkanması gerektiğini öğrenmek için etiketlerini okumayı ihmal etmeyin.

Bazı giysileri yıkadıktan sonra mahvolduklarını, çektiklerini veya pejmürde bir hale geldiklerini fark ederiz. Neyse ki, yıkama sırasında çeken giysileri büyütmek için evde hazırlayabileceğiniz bazı uygulamalar var.

Çekmiş giysilerinizi büyütmek için uygulayabileceğiniz 5 yöntem...

SAÇ KREMİ

Saç kremi yünlü giysileri düzeltmek için iyi bir çözümdür. Bu malzeme, normal çamaşır yumuşatıcısı görevi görür ama aynı zamanda giysileri orijinal boyutlarına geri getirir.

Malzemeler

¼ bardak saç kremi (62 ml)

¼ bardak beyaz sirke (tercihe bağlı) (62 ml)

Ilık su (gerektiği kadar)

Talimatlar

Saç kremini bir kova ılık suya ekleyin ve giysileri içinde 20 dakika ıslatın.

Bundan sonra, elinizle orijinal boyutuna gelene kadar esnetin.

Suyunu sıkmadan asın ve tamamen kuruyana kadar bekleyin.

Büyütmek istediğiniz giysi bir kazak ise, daha iyi sonuçlar almak için beyaz sirke eklemenizi öneriyoruz.

YUMUŞATICI

Çamaşır yumuşatıcılarının içindeki kimyasal bileşenler önerilmese de çekmiş giysilere çamaşır yumuşatıcısı uygulayarak normal boyutlarına gelmelerini sağlayabilirsiniz.