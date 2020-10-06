Yıkadıktan sonra küçülen kazağınızı eski haline getirebilirsiniz

Hassas kumaşlardan yapılmış ya da çamaşır makinesinde doğru ayar yapılmadığında çeken kıyafet sorunu herkesin en büyük sorunudur. Nedense hep en sevdiğimiz kıyafetlerin başına gelir. Sizin de başınıza geldiyse, çeken giysiyi çöpe atmadan önce bu yöntemleri yaparak giysinizi eski haline getirebilirsiniz. Küçülen kıyafetleri büyütmenin yolu var. Baştan hiç üzülmemek için kıyafetlerinizin nasıl yıkanması gerektiğini öğrenmek için etiketlerini okumayı ihmal etmeyin.
Bazı giysileri yıkadıktan sonra mahvolduklarını, çektiklerini veya pejmürde bir hale geldiklerini fark ederiz. Neyse ki, yıkama sırasında çeken giysileri büyütmek için evde hazırlayabileceğiniz bazı uygulamalar var.
Saç kremi yünlü giysileri düzeltmek için iyi bir çözümdür. Bu malzeme, normal çamaşır yumuşatıcısı görevi görür ama aynı zamanda giysileri orijinal boyutlarına geri getirir.
Malzemeler
Talimatlar
Çamaşır yumuşatıcılarının içindeki kimyasal bileşenler önerilmese de çekmiş giysilere çamaşır yumuşatıcısı uygulayarak normal boyutlarına gelmelerini sağlayabilirsiniz.
Malzemeler
Talimatlar
Karbonat ve beyaz sirke gündelik yaşamda, ev temizliği alanında birçok şekilde kullanılabilir.
Bunlar doğal çamaşır yumuşatıcısı görevi görür, giysileri korur ve aynı boyutta kalmalarını sağlar.
Malzemeler
Talimatlar
Bebek şampuanı, pantolonları ve kalın giysileri orijinal boyutlarına getirmek için kullanılabilecek iyi bir alternatiftir.
Daha iyi sonuçlar almak için biraz saç kremi ile karıştırmanızı öneriyoruz.
Malzemeler
Talimatlar
Beyaz sirke doğal bir çamaşır yumuşatıcısı ve koruyucusudur. Dahası, lekeleri temizler, kirleri arındırır ve ferahlatıcı bir his sağlar.
Bazı giysileri normal boyutuna getirmek için beyaz sirke ile saç maskesi veya saç açıcı kremi karıştırabilirsiniz.
Malzemeler
Talimatlar
Unutmayın ki bu ev yapımı uygulamaların etkileri giysilerin kumaş tipine göre değişebilir. Mesela, dokusu tamamen değişmiş giysileri normal boyutlarına getirmek mümkün değildir.
Bundan kaçınmak için, giysilerinizi yıkamadan önce etiketlerine bakın ve yıkama talimatlarını okuyun.
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