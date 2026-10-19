Yıkanan çilekleri böyle saklamayın! Daha hızlı bozuluyor

Kendine özgü aroması ve lezzetiyle sevilen çilek, aynı zamanda oldukça hassas meyveler arasında yer alıyor. Satın alındıktan sonra doğru koşullarda saklanmaması, kısa sürede yumuşamasına ve bozulmasına neden olabiliyor. Çilekleri eve gelir gelmez yıkayıp buzdolabına kaldırmak ise yapılan yaygın hatalardan biri.

Minnesota Üniversitesinin önerilerine göre çilekleri saklamadan önce yıkamak yerine, tüketilecekleri zaman soğuk suyla temizlemek gerekiyor. Meyvenin üzerinde kalan fazla nemi önlemek de tazeliğini daha uzun süre korumaya yardımcı olabiliyor.

ÇİLEKLERİ SAKLAMADAN ÖNCE YIKAMAK NEDEN ÖNERİLMİYOR?

Çilekler neme karşı hassas meyveler arasında bulunuyor. Satın alındıktan sonra yıkanan ve üzerinde su kalacak şekilde saklanan çilekler, daha hızlı bozulabiliyor. Bu nedenle yıkama işlemini tüketim zamanına bırakmak, meyvenin kalitesini korumak açısından önem taşıyor.

Minnesota Üniversitesi, taze meyve ve sebzelerin yenmeden veya hazırlanıp tüketilmeden önce soğuk, akan su altında yıkanmasını öneriyor. Temizlik sırasında sabun ya da deterjan kullanılması ise tavsiye edilmiyor.

Meyveleri su dolu bir kapta bekletmek de gerekli görülmüyor. Akan su altında nazikçe durulamak, uygun bir temizlik için yeterli kabul ediliyor.

ÇİLEKLER DOĞRU ŞEKİLDE NASIL YIKANMALI VE SAKLANMALI?

Çileklerin tazeliğini korumak için yıkama zamanına ve saklama koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Uzman önerileri doğrultusunda şu adımlar izlenebilir:

Yıkamayı tüketim zamanına bırakın: Çilekleri satın aldıktan hemen sonra yıkamak yerine yiyeceğiniz zaman temizleyin.

Soğuk, akan su kullanın: Çilekleri suyun altında nazikçe durulayın. Su dolu bir kapta bekletmeniz gerekmez.

Sabun ve deterjandan uzak durun: Bu ürünler taze meyve ve sebzelerin temizliğinde kullanılmamalıdır.

Islak şekilde saklamayın:Yıkadığınız çilekleri hemen tüketmeyecekseniz üzerlerinde fazla su kalmamasına dikkat edin. Mümkünse yıkama işlemini saklama sonrasına bırakın.

Saklama koşullarına özen gösterin: Çilekleri ezilmeyecek şekilde yerleştirin ve bozulma belirtileri gösteren meyveleri diğerlerinden ayırın.

Çilekleri uzun süre taze tutmak için en önemli noktalardan biri, gereksiz nemden kaçınmak ve meyveyi tüketmeden hemen önce yıkamak. Bu basit alışkanlıklar, çileklerin kalitesini daha uzun süre korumaya yardımcı olabilir.