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Yılda yarım milyon elektrikli araç üretecekler!

19.11.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinin, 2025 yılına kadar yılda 500 bin elektrikli araç üretecek kapasiteye ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

Yılda yarım milyon elektrikli araç üretecekler!

Ciangsu Sanayi ve Enformasyon Dairesi, yaptığı açıklamada, elektrikli araç satışlarının toplam satışların 2025'te yüzde 20'sini, 2035'te ise yarısını aşmasını amaçladıklarını belirtti.

Açıklamada, eyalette 2025'te yılda 500 bin elektrikli araç üretecek kapasiteye ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.

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2020'DE 96 BİN ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETMİŞTİ

Otomotiv sanayinin önemli merkezlerinden biri konumundaki eyalet, 2020'de 96 bin elektrikli araç üreterek Çin'deki toplam arzın yüzde 7'sini karşılamıştı.

Ciangsu'da 2020 sonunda yollardaki elektrikli araç sayısı 274 bine ulaşmıştı. Eyalet özellikle kent içi toplu taşımada kullanılan elektrikli otobüs üretimiyle öne çıkıyor.

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Çin, son 6 yıldır dünyada en fazla elektrikli araç üretilen ve satılan ülke konumunda bulunuyor.

(AA)

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Çin
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