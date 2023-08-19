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Yıldız Tilbe'den dikkat çeken çıkış! "Emekli maaşları 150 bin TL, işçi maaşları 200 bin TL olmalı"

19.08.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıları, dansları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe emekli ve işçi maaşı ile ilgili açıklamasıyla ilgi odağı oldu. “Emekli maaşları 150 bin tl, işçi ve aylık çalışanların ise 200 bin tl olmalı” diyen Yıldız Tilbe’nin paylaşımına yorum yağdı.

Çabuk Olalım Aşkım, Delikanlım, Hastayım Sana gibi şarkılarla hafızalara kazınan Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da çok konuşuluyor. Ünlü isim en son Twitter hesabından yaptığı emekli ve işçi aylıklarıyla alakalı yorumuyla gündem oldu.

"Emekli maaşları 150 bin tl, işçi ve aylık çalışanların ise 200 bin tl olmalı" diyen Yıldız Tilbe paylaşımında "Hayat çok pahalı, yiyecek, içecek, gıda ucuz ve sabit fiyat olsun herkes alabilsin. Mobilya, giyim vs. pahalı olabilir fakat sebze meyve ucuz olsun. İnsan günde 3 kere acıkıyor, yüz kere susuyor, kim duyuyor" sözlerine yer verdi.

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YORUM YAĞDI

Tilbe'nin takipçileri "Yetkililer kulak verin", "Maaşlar 200 bin olursa kiralar da 200 bin TL olur", "Gel ekonominin başına", "Yine haklısın" yorumlarında bulundu.

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