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Yılın bomba aşkı: Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a aşk yaşıyor!

30.05.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda gündeme sık sık gelen isimler arasında yer alan şarkısı ve oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük İran'lı Samar Dadgar'a ilanı aşk etti. Eski eşi Feyza Aktan ile çekişmeli bir boşanma süreci geçiren ve halen davalık olan Deniz, sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yılın bomba aşkı: Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a aşk yaşıyor!

Son olarak 'Seni Çok Bekledim' dizisiyle ekranlarda yer alan başarılı oyuncu Özcan Deniz, daha sonra pandemi döneminde evde eski eşi Feyza Aktan'ında yer aldığı mini dizisini tanıtmıştı. Eski eşi ile davalık olan Deniz, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, İranlı modacı Samar Dadgar ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Altına ise"Tam 'kaybettim' dendiği an bulunasın" notunu düştü.

KALBİNİ İRANLI MODACI SAMAR DADGAR'A KAPTIRDI

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisine olan aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilan etti. 49 yaşındaki Deniz, aşkını şu sözlerle ilan etti:

"Tam 'kaybettim' dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, Baharsın, Denizsin, Kumsalsın...Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın...İyi ki de "inatsın",sabırsın. Onca "yok"luğa sahiplerin arasında nadide bir "VAR"SIN.."

Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını ilan etti!

"GÜLÜŞÜNE DÜNYALARI VERMEYE HAZIR OLDUĞUM"

Özcan Deniz'in sözlerinin ardından 26 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar'dan ise yanıt gecikmedi. Sevgilsi Deniz gibi o da sosyal medya hesabını tercih ederek şu sözler ile aşkını dile getirdi: "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yârim..."
Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını ilan etti!

SAMAR DADGAR KİMDİR?

Samar Dadgar İranlı bir moda tasarımcısı. Genç tasarımcı 26 yaşındadır. Şimdilerde ise 2019 yılında eski eşi Feyza Aktan ile çekişmeli boşanan Özcan Deniz ile aşk yaşamaktadır.

Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını ilan etti!

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Özcan Deniz
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