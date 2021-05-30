Yılın bomba aşkı: Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a aşk yaşıyor!

Son olarak 'Seni Çok Bekledim' dizisiyle ekranlarda yer alan başarılı oyuncu Özcan Deniz, daha sonra pandemi döneminde evde eski eşi Feyza Aktan'ında yer aldığı mini dizisini tanıtmıştı. Eski eşi ile davalık olan Deniz, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, İranlı modacı Samar Dadgar ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Altına ise"Tam 'kaybettim' dendiği an bulunasın" notunu düştü.

KALBİNİ İRANLI MODACI SAMAR DADGAR'A KAPTIRDI

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisine olan aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilan etti. 49 yaşındaki Deniz, aşkını şu sözlerle ilan etti:

"Tam 'kaybettim' dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, Baharsın, Denizsin, Kumsalsın...Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın...İyi ki de "inatsın",sabırsın. Onca "yok"luğa sahiplerin arasında nadide bir "VAR"SIN.."

"GÜLÜŞÜNE DÜNYALARI VERMEYE HAZIR OLDUĞUM"

Özcan Deniz'in sözlerinin ardından 26 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar'dan ise yanıt gecikmedi. Sevgilsi Deniz gibi o da sosyal medya hesabını tercih ederek şu sözler ile aşkını dile getirdi: "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yârim..."

