“Yılın Öğretmeni” seçilmişti! 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı... Gerçek herkesi şoke etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki bir lisede yaşanan olaya ülkede geniş çaplı yankı uyandırdı. 38 yaşındaki Tracy Vanderhulst isimli matematik öğretmeni, öğrencileriyle kurduğu yakın ilişki ve eğitim tarzı sayesinde defalarca “Yılın Öğretmeni” olarak seçilmişti. 38 yaşındaki öğretmenin 16 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisiyle yasak ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra tutuklandığı ifade edildi. Polisler araştırmalarını derinleştirirken daha fazla kurban olabileceğini söyledi.

HENÜZ DETAYLAR KESİNLEŞMEDİ

San Bernardino İlçe Şerif Ofisi'ne göre, Vanderhulst reşit olmayan biriyle yasa dışı cinsel ilişki suçundan tutuklandı. Polisin yaptığı açıklamada elde edilen kanıtlar başka kurbanların olabileceğine işaret ediyordu. Polisler söz konusu olaya ilişkin olarak 16 yaşındaki öğrencinin erkek olduğunu doğruladı. İddia edilen suçun ne zaman işlendiği ve iddia edilen kurbanın hala okulda öğrenci olup olmadığı net değil.

2017 yılında matematik öğretmeni olarak göreve başlayan Vanderhulst, öğrenciler ve okul yönetimi tarafından bir ankette “Yılın Öğretmeni” olarak seçilmişti.