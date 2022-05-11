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  4. Yıllar sonra gelen karar! Madımak Oteli’ndeki anıttan isimleri kaldırıldı

Yıllar sonra gelen karar! Madımak Oteli’ndeki anıttan isimleri kaldırıldı

11.05.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta Madımak Oteli’nde 33 kişinin yakılarak öldürülmesiyle ilgili olarak oluşturulan anıtta isimleri yazan iki saldırgandan Ahmet Alan ve Hakan Türkgil’in isimleri anıttan kaldırıldı. 9 yıldır isimlerin kaldırılması için mücadele verilirken Sivas Valiliğinin aldığı kararla ilgili Eski Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı "Gani Kaplan O iki katil artık şehitlerimizi rahatsız etmeyecek" dedi.

Yıllar sonra gelen karar! Madımak Oteli’ndeki anıttan isimleri kaldırıldı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993’te 33 kişinin yakılarak öldürüldüğü olayla ilgili olarak Madımak Oteli’ndeki anıtta isimleri yazan iki saldırgandan Ahmet Alan ve Hakan Türkgil’in adını anıttan kaldırıldı. Sivas Valiliği'nin aldığı kararla ilgili olarak konuşan eski Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan “O iki katil artık şehitlerimizi rahatsız etmeyecek" dedi.

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DEFALARCA BAŞVURU YAPILDI AMA SONUÇ ALINAMADI

Katliamda oteli yakmak için gelen Ahmet Alan ve Hakan Türkgil otel yangınında hayatını kaybetti. Otelin altı uzun yıllar kebapçı lokantası olarak işletildi. Kebapçı, tepkiler sonucu kapatıldı. Sivas Özel İdaresi, oteli kamulaştırarak bilim ve kültür merkezine dönüştürdü ve giriş katına da yaşamını yitiren 33 aydın ile sanatçı için anı köşesi yapıldı. Ancak anı köşesinde oteli yakmak için gelen Ahmet Alan ve Hakan Türkgil’in de isimleri yer aldı. Tepki çeken bu duruma karşı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi, iki ismin kaldırılması için defalarca Sivas Valiliği’ne başvurdu ancak sonuç alamadı. Valilik de “Biz olayda yaşamını yitiren herkes için anı köşesi yaptık” açıklamasını yaptı.

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Cumhuriyet'tan Mehmet Menekşe'nin haberine göre katliamda yakınlarını yitiren aileler, 2 Temmuz’da yapılan anma etkinliklerinde, “O iki katilin ismi orada olduğu sürece biz anı köşesine girmeyeceğiz” diyerek tepki gösterdi. Katliamda kardeşi Gülsüm Karababa’yı kaybeden Hüseyin Karabab, kardeşinin isminin anı köşesinden çıkarılması için mahkemeye başvurmuştu. Eski Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan da 12 Haziran 2021’de İçişleri Bakanlığı’na verdiği dilekçeyle isimlerin kaldırılması talebinde bulundu.

İSİMLERİ KALDIRILDI

Yapılan şikayetler sonrası, geçen hafta iki isim anı köşesinden çıkarıldı. Kaplan, “O iki katil artık şehitlerimizi rahatsız etmeyecek. Talebimizden yedi ay sonra iki katilin ismi şehitlerimizin arasından çıkarıldı” dedi.

"ŞEHİT AİLELERİ OLARAK BİZİM ACILARIMIZ HAFİFLEMEDİ"

2 Temmuz 1993 Madımak Katliamı'nda biri 10, diğeri 14 yaşında Koray ve Menekşe Kaya’yı yitiren Hüsne Kaya, “Acılarımız hafiflemedi” diye tepki gösterdi. 29 yıldır Madımak katliamı davasının sürdüğünü belirten Hüsne Kaya, “Biz otelin utanç müzesi olmasını istedik, onlar bilim, kültür merkezi yaptılar. Girişte bir bölüme çocuklarımızın adını yazıp anı köşesi oluşturdular ve o iki katilin ismini de başköşeye yazdılar. Şehit aileleri olarak bizim acılarımız hafiflemedi” diye konuştu.

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