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  4. Yıllar sonra gelen kürtaj itirafı olay olmuştu! Yeliz Yeşilmen'den Zeynep Dizdar'a olay sözler

Yıllar sonra gelen kürtaj itirafı olay olmuştu! Yeliz Yeşilmen'den Zeynep Dizdar'a olay sözler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 10:53
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Zeynep Dizdar geçtiğimiz günlerde bir YouTube programına katılmış eski aşkı Ümit Sayın'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Dizdar, "Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Öpüşerek çocuk olduğunu sanıyordum. Ümit Sayın'dan hamile kaldım ve evlenmediği için çocuğumu aldırdım" demişti. Dizdar'ın bu açıklamasının ardından Yeliz Yeşilmen'den bomba bir yorum geldi.

Yıllar sonra gelen kürtaj itirafı olay olmuştu! Yeliz Yeşilmen'den Zeynep Dizdar'a olay sözler

"Vazgeç Gönül", "İlle de Sen", "Zehir Gibi", "Sana Güvenmiyorum" gibi dillere pelesenk olan şarkıları ile hafızalara kazınan Zeynep Dizdar eski aşkı Ümit Sayın ile ilgili itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü.

'ÇOCUĞUMU ALDIRDIM'

Bir YouTube programına konuk olan Dizdar 'Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Öpüşerek çocuk olduğunu sanıyordum. Ümit Sayın'dan hamile kaldım ve evlenmediği için çocuğumu aldırdım demişti. Dizdar, "Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi " sözleri ile dikkat çekmişti.

SERT SÖZLER...

Ümit Sayın ise Dizdar'ın çok konuşulan bu açıklamalarının ardından sessizliğini bozmuş ve 'Evlenmek üzereyken terk etmiş bir insanın bunları söylemeye hakkı yok. Herhalde böyle bir şeye ihtiyaç duydu. Ben onu evlendiği zaman rahatsız etmedim. Ben evliyim ve 3 yaşında bir çocuğum var. İşlerle ilgili bir sıkıntı oldu sanırım bana uygunsuz geliyor böyle şeyler. 18 yıldır görüşmediğim bir insan. Lütfen artık beni rahatsız etmesin' demişti

ümit sayınm

BOMBA YORUM

ümit sayın 2

Aramızda Kalmasın'da ele alınan konuya dair programın konuğu Yeliz Yeşilmen bomba bir yorumda bulundu. Bu itirafın 18 yıl sonra neden gündeme geldiği sorulunca Yeşilmen 'Hoş olmamış gereksiz olmuş. Ama konuşuyorsunuz bak. İnsanlar görünmek istiyor. Zeynep'in gayri ihtiyari böyle bir şeyi olabilir. Boş bulunmuş olabilir. Yeni bir şarkı çıkar belki' dedi.

yeliz

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Sayın Zeynep Dizdar gönül yaşında
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