Yıllarca kendilerini taciz eden babalarını öldürdüler!

Soruşturmayı yürütenler, genç kadınların babaları tarafından yıllarca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını tespit etti.

Cinayetten suçlu bulunan Kaçaturyan kardeşlere ne olacağı, Rusya'nın en çok tartışılan konularından biri oldu. 300 bin kişi, onların serbest bırakılmaları çağrısında bulunan dilekçeye imza attı.

BABAYA NE OLDU?

27 Temmuz 2018'de 57 yaşındaki baba Mihail Kaçaturyan, o zaman 18 yaşın altında olan kız çocukları Krestina, Angelina ve Maria'yı bir bir odasına çağırdı ve evi yeterince iyi temizlemedikleri için azarlayıp, yüzlerine biber gazı sıktı.

Daha sonra uykuya daldığında, çocukları babalarına bir bıçak, çekiç ve biber gazıyla saldırıp kafasında, boynunda ve göğsünde ciddi yaralar açtı.

Baba Mihail bulunduğunda vücudunda 30'dan fazla bıçak darbesi vardı.

Kız çocukları daha sonra polisi aradı ve olay yerinde gözaltına alındılar.

Soruşturma süresince yapılan incelemelerde, aile içi şiddetin geçmişinin uzun olduğu ortaya çıktı. Baba Mihail, üç yıldan uzun süredir kız çocuklarını düzenli olarak dövüyor, onlara işkence yapıyor ve esir gibi tutup, cinsel tacizde bulunuyordu.