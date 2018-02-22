Yıllarını tıraş olmaya harcadı ancak şimdi her şeyi akışına bıraktı

Polikistik over sendromundan muzdarip (yumurtlama problemi) Leah Jorgensen, vücudunu tıraş etmeye yıllarını harcadı.

Yüzünde, göğsünde kısaca vücudunun büyük bölümünde tüylenme problemi yaşayan kadın, artık tüylerini almıyor.

14 yaşından beri tüylenme problemi olan Leah, ''İnsanların alaycı bakışları yüzünden yıllarca vücudumun tamamını örten kıyafetler giydim. 20'li yaşlarımdan beri tıraş oluyorum. Ama bu normal insanlar gibi değil. Sırtım, yüzüm, karnım göğüslerin her yerim kıl içinde. Yıllarca utanç içinde yaşadım. 2015 yılında bir trafik kazası geçirdim.

O kazadan sonra daha normal bir insan gibi yaşamaya karar verdim. Çünkü beni tüm insanlar kucaklamış ve bana insan gibi davranmışlardı. O andan itibaren traş olmayı bıraktım. Artık kimsenin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Ben eşsizim'' diye konuşuyor.

Yüzümü hala traş etmeyi seviyorum diyen Leah, kendisi gibi sorun yaşayan kadınların sesi olmak istiyor.

Polikistik over sendromu nedir?

Polikistik over sendromu; santral sinir sistemi, hipofiz bezi, yumurtalıklar, böbreküstü bezi ve diğer dokular arasındaki etkileşimlerin bozulmasına bağlı olarak; üreme çağındaki kadınlarda en sık ortaya çıkan endokrin bozukluktur. Kronik seyreden ve kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir hastalıktır. Başlatıcı faktör veya faktörler henüz tam olarak anlaşılamamakla beraber; genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkmış bir hastalık olarak değerlendirilebilir.