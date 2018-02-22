KADIN

Yıllarını tıraş olmaya harcadı ancak şimdi her şeyi akışına bıraktı

Tülin Zorlu Tülin Zorlu
HASTALIKLAR HABERLERİ  | 22.02.2018 15:28 | Son Güncelleme

Üreme çağındaki kadınlarda sık görülen bir hormonal bozukluk olan Polikistik over sendromu, vücudun tümünde ve yüzde tüylenme gibi etkilere neden oluyor. Bu sendromla yıllardır mücadele eden 33 yaşındaki Leah Jorgensen, vücut tüyleriyle barışmasını sosyal medyada kutluyor.

Yıllarını tıraş olmaya harcadı ancak şimdi her şeyi akışına bıraktı

Polikistik over sendromundan muzdarip (yumurtlama problemi) Leah Jorgensen, vücudunu tıraş etmeye yıllarını harcadı.

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Yüzünde, göğsünde kısaca vücudunun büyük bölümünde tüylenme problemi yaşayan kadın, artık tüylerini almıyor.

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14 yaşından beri tüylenme problemi olan Leah, ''İnsanların alaycı bakışları yüzünden yıllarca vücudumun tamamını örten kıyafetler giydim. 20'li yaşlarımdan beri tıraş oluyorum. Ama bu normal insanlar gibi değil. Sırtım, yüzüm, karnım göğüslerin her yerim kıl içinde. Yıllarca utanç içinde yaşadım. 2015 yılında bir trafik kazası geçirdim.

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O kazadan sonra daha normal bir insan gibi yaşamaya karar verdim. Çünkü beni tüm insanlar kucaklamış ve bana insan gibi davranmışlardı. O andan itibaren traş olmayı bıraktım. Artık kimsenin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Ben eşsizim'' diye konuşuyor.

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Yüzümü hala traş etmeyi seviyorum diyen Leah, kendisi gibi sorun yaşayan kadınların sesi olmak istiyor.

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Polikistik over sendromu nedir?

Polikistik over sendromu; santral sinir sistemi, hipofiz bezi, yumurtalıklar, böbreküstü bezi ve diğer dokular arasındaki etkileşimlerin bozulmasına bağlı olarak; üreme çağındaki kadınlarda en sık ortaya çıkan endokrin bozukluktur. Kronik seyreden ve kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir hastalıktır. Başlatıcı faktör veya faktörler henüz tam olarak anlaşılamamakla beraber; genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkmış bir hastalık olarak değerlendirilebilir.

Polikistik over sendromunun en önemli belirtileri nedir?

Tipik polikistik overler (Çok sayıda kist içeren over dokusu), uzun süre yumurtlama olmaması sonrasında oluşmaktadır. Normal kadınların %25 kadarında polikistik overin tipik ultrasonografi bulguları (overlerde inci tanesi gibi dizilmiş follikül kistleri) görülmektedir. Doğum kontrol hapı kullanan kadınların %14’ünde de bu ultrasonografik bulgu izlenmiştir. Bu durumda sadece polikistik over görüntüsü tanı koymada yeterli değildir. Uzun süre yumurtlamanın olmaması şu tablolara neden olabilir:

Kısırlık
Adet düzensizliği
Tüylenme artışı, saç dökülmesi ve akne (sivilce)
Rahim kanseri ve muhtemel meme kanseri riskinde artış
Kalp-damar hastalıkları riskinde artış
İnsülin artışı mevcut olan kadınlarda şeker hastalığı riskinde artış

Polikistik over sendromu

Adet düzensizliği görülüyor

Hastaların başvuru sebebi, sıklıkla adet görmeye başladıkları dönemden itibaren başlayan adet düzensizlikleridir. Adet düzensizliği, adet aralarının 35 günden uzun olması veya yılda 10’dan az adet görme şeklindedir. Hastalığın yakınma ve bulguları kişiden kişiye çok farklıdır ve zaman içinde değişim gösterir.

Polikistik over sendromu bulunan kadınlarda uzun dönemde; şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları ile rahim kanseri görülebilir. Polikistik over sendromu neden olduğu şikayetler ve ileride oluşabilecek sağlık problemleri açısından düzenli kontrol altında olunması gereken bir hastalıktır.

Yaşam tarzınızda değişiklik yapın

Polikistik over sendromu aslında anne karnında başlar. Bu durum tutumlu genler hipotezi ile açıklanır. Bu kişilerde anne karnında bebek iken gelişme geriliği görülür. Anne karnında besinlerden ve enerjiden yoksun kalan bebek, doğduktan sonra bu yoksunluk ortadan kalktığında bunları vücudu tutumlu kullanmaya başlar ve biriktirme alışkanlığı ortaya çıkar. Bu sebeple obezite görülür. Tedavide kilo kontrolü birinci basamaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Polikistik over sendromu Leah Jorgensen

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