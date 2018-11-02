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Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 09:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bunlar hem milletin, hem CHP'nin başına bela, CHP'yi kurtarmamız lazım' açıklamasına gazeteci Yılmaz Özdil'den destek geldi. 'Asrın liderimiz ağzından kaçırdı!' ifadelerini kullanan Özdil, CHP'de bir liderlik değişikliği gerektiğini belirtti.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in 'Kılıçdaroğlu Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye çalışıyor' açıklamasına yazısında yer vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bunlar hem milletin, hem CHP'nin başına bela, CHP'yi kurtarmamız lazım' açıklamasını hatırlattı. Erdoğan'a katıldığını aktaran Özdil, "Bunca kepazelik silsilesine rağmen CHP hâlâ iktidar olamıyorsa, CHP'yi kurtarmaktan başka çare yok" vurgusu yaptı.

'CHP'Yİ KURTARMAK BAŞKA ÇARE YOK'

Yılmaz Özdil, "CHP'yi kurtarmaktan başka çare yok" diyerek yazısında şu noktalara dikkati çekti:

"Ve en son, asrın liderimiz ağzından kaçırdı… 'Bunlar hem milletin, hem CHP'nin başına bela, CHP'yi kurtarmamız lazım' dedi.

Bakın işte buna yürekten katılıyorum.

Bunca kepazelik silsilesine rağmen CHP hâlâ iktidar olamıyorsa, CHP'yi kurtarmaktan başka çare yok."

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Özdil erdoğan CHP Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Şizofren kemalistlere göre kılıçdaroğlu dürüst adam ülkeye en büyük zararı veren kılıçdaroğlu denen çapsız
Herkes koltuğuna kazık çakmış. Al gülüm ver gülüm şeklinde geçiyor hayat. Vatandaşın ensesindeki tokat katmerli oldu! E bunu biraz da vatandaş istedi. Kimse ağlamayacak.
yılmaz özdil bukadar akıllıysa niye siyasete girmiyor
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