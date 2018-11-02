Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in 'Kılıçdaroğlu Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye çalışıyor' açıklamasına yazısında yer vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bunlar hem milletin, hem CHP'nin başına bela, CHP'yi kurtarmamız lazım' açıklamasını hatırlattı. Erdoğan'a katıldığını aktaran Özdil, "Bunca kepazelik silsilesine rağmen CHP hâlâ iktidar olamıyorsa, CHP'yi kurtarmaktan başka çare yok" vurgusu yaptı.
'CHP'Yİ KURTARMAK BAŞKA ÇARE YOK'
Yılmaz Özdil, "CHP'yi kurtarmaktan başka çare yok" diyerek yazısında şu noktalara dikkati çekti:
"Ve en son, asrın liderimiz ağzından kaçırdı… 'Bunlar hem milletin, hem CHP'nin başına bela, CHP'yi kurtarmamız lazım' dedi.
Bakın işte buna yürekten katılıyorum.
Bunca kepazelik silsilesine rağmen CHP hâlâ iktidar olamıyorsa, CHP'yi kurtarmaktan başka çare yok."
Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum
Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor
Ünlü spiker ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
İsrail'de zorunlu askerlik protestosuna polis müdahalesi
Kuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdi
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 12 yorum