Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in 'Kılıçdaroğlu Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye çalışıyor' açıklamasına yazısında yer vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bunlar hem milletin, hem CHP'nin başına bela, CHP'yi kurtarmamız lazım' açıklamasını hatırlattı. Erdoğan'a katıldığını aktaran Özdil, "Bunca kepazelik silsilesine rağmen CHP hâlâ iktidar olamıyorsa, CHP'yi kurtarmaktan başka çare yok" vurgusu yaptı.

'CHP'Yİ KURTARMAK BAŞKA ÇARE YOK'

Yılmaz Özdil, "CHP'yi kurtarmaktan başka çare yok" diyerek yazısında şu noktalara dikkati çekti:

"Ve en son, asrın liderimiz ağzından kaçırdı… 'Bunlar hem milletin, hem CHP'nin başına bela, CHP'yi kurtarmamız lazım' dedi.

Bakın işte buna yürekten katılıyorum.

Bunca kepazelik silsilesine rağmen CHP hâlâ iktidar olamıyorsa, CHP'yi kurtarmaktan başka çare yok."

