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Yine çok iddialı! Dilan Çiçek Deniz'den ilginç açıklama: Daha azına razı değilim...

23.07.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son dönemde bol bol röportaj vermeye ve dergi kapaklarına çıkmaya başladı. Son röportajındaki iddialı açıklamaları ise sosyal medyayı salladı.

Yine çok iddialı! Dilan Çiçek Deniz'den ilginç açıklama: Daha azına razı değilim...

Dilan Çiçek Deniz, Miss Turkey 2014 yarışmasında ikinci seçilerek tanınmaya başladı. Güzellik yarışmasına katılan çoğu isim gibi oyunculuğa yönelen Dilan Çiçek Deniz, ilk kez 2015 yılında çekilen "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisi ile oyunculuğu denedi. Dizi kısa ömürlü olsa da neredeyse tüm oyuncularını yıldız yapmayı başardı. Bu dizi sayesinde bir anda yükselişe geçen Dilan Çiçek Deniz, sevilen dizi "Bodrum Masalı" ile herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Yeni biten "Çukur" dizisi ise onu bir star yapmaya yetti de arttı. Geçtiğimiz sezon Demet Evgar ve Hazar Ergüçlü ile hayli iddialı bir proje olan "Alev Alev" dizisi ile ekrana gelen ünlü oyuncu, dizinin bitişinin ardından dinlenmeye çekildi. Ama bol bol röportaj vererek ve reklamda oynayarak göz önünde kalmaya da devam etti.

İddialı açıklama

Dilan Çiçek Deniz story

Son olarak, L'Officiel Türkiye'nin yeni sayısına röportaj veren Dilan Çiçek Deniz, "Hissettiğim her şeyin peşinde koşarım ben. Bazen daha iyi şeyler için risk almak gerekiyor hayatta. Aldığım her risk için ve yaşadığım her şey için çok mutluyum. Kelebeklerden daha azına razı değilim." dedi. İddialı açıklamalarıyla sosyal medyayı sallayan ünlü oyuncunun verdiği pozlar da çok beğenildi.

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Alev Alev dizisi Çukur dizisi Dilan Çiçek Deniz
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