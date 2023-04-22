Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yine piknik yine cesur poz! Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval minicik bikinisiyle hayranlarını heyecanlandırdı

Yine piknik yine cesur poz! Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval minicik bikinisiyle hayranlarını heyecanlandırdı

22.04.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan sosyal medya fenomeni Julia Sandoval cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Sık sık Instagram hesabından 261 bini aşkın takipçisiyle iddialı pozlarını paylaşan Sandoval rutinini bozmadı. Bu kez minicik bikinisiyle piknik örtüsünün üzerinde kitap okuduğu anları paylaştı.

Yine piknik yine cesur poz! Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval minicik bikinisiyle hayranlarını heyecanlandırdı

Sosyal medyada 261 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isimi Julia Sandoval yine Instagram’ın limitlerini zorlayan bir paylaşıma imza attı. Hayranlarının karşısına birbirinden iddialı pozlarla çıkmayı seven fenomen isim bu kez altın rengi bikini takımıyla piknik örtüsünün üzerine oturarak ağaçların arasında çekilen pozlarını paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

3

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına Sandoval, “Sıcak bir günde yapmayı en sevdiğiniz şey nedir?” notunu ekledi. Los Angeles’ta çekilen bikinili pozlarında Sandoval göğüs iplerini aralayarak iddiasına yeni bir seviye daha kattı.

piknik2

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşirken Sandoval’ın pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

İlginizi Çekebilir

“Çünkü ateşliyim” dedi! Paylaşımı olay yarattı

“Çünkü ateşliyim” dedi! Paylaşımı olay yarattı

 Minik mayosuyla dekolteye doyamadı! Göğüslerine küçük geldi

Minik mayosuyla dekolteye doyamadı! Göğüslerine küçük geldi

 Çekimlerde belini kıran yetişkin film yıldızının dönüşü muhteşem oldu

Çekimlerde belini kıran yetişkin film yıldızının dönüşü muhteşem oldu

 Filmlerinin hiçbirini izlememiş! Nedenini yıllar sonra itiraf etti

Filmlerinin hiçbirini izlememiş! Nedenini yıllar sonra itiraf etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minik mayosuyla dekolteye doyamadı! Göğüslerine küçük geldiMinik mayosuyla dekolteye doyamadı! Göğüslerine küçük geldi
Kıyafet seçimiyle sosyal medyayı yaktı! Gören bir daha baktıKıyafet seçimiyle sosyal medyayı yaktı! Gören bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

Filmlerinin hiçbirini izlememiş! Nedenini yıllar sonra itiraf etti

Filmlerinin hiçbirini izlememiş! Nedenini yıllar sonra itiraf etti

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Yeteneklerini gösterdi! Süper mini elbisesiyle basketbol oynadı

Yeteneklerini gösterdi! Süper mini elbisesiyle basketbol oynadı

İlginizi Çekebilir

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.