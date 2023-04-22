Yine piknik yine cesur poz! Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval minicik bikinisiyle hayranlarını heyecanlandırdı

Sosyal medyada 261 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isimi Julia Sandoval yine Instagram’ın limitlerini zorlayan bir paylaşıma imza attı. Hayranlarının karşısına birbirinden iddialı pozlarla çıkmayı seven fenomen isim bu kez altın rengi bikini takımıyla piknik örtüsünün üzerine oturarak ağaçların arasında çekilen pozlarını paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına Sandoval, “Sıcak bir günde yapmayı en sevdiğiniz şey nedir?” notunu ekledi. Los Angeles’ta çekilen bikinili pozlarında Sandoval göğüs iplerini aralayarak iddiasına yeni bir seviye daha kattı.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşirken Sandoval’ın pozları beğeni yağmuruna tutuldu.