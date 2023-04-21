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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa hayranlarının kalp atışını hızlandırdı! Mayosuyla dekolteye doyamadı

21.04.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en ünlü yetişkin film yıldızlarından biri olarak gösterilen Mia Khalifa, kendi isteğiyle sektörden ayrıldığını açıklamasına rağmen hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve dünya genelinde milyonlarca takipçiye ulaşan Khalifa cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa hayranlarının kalp atışını hızlandırdı! Mayosuyla dekolteye doyamadı

Yetişkin film sektörünün en popüler isimlerinden biri olarak kabul edilen Mia Khalifa kendi isteğiyle sektörden emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra sosyal medyada 26 milyonu aşkın takipçiye ulaşmayı başardı. Sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanan ve sık sık cesur paylaşımlar yapan Khalifa yine Instagram’daki geleneğini bozmadı. Fenomen isim sosyal medyadan cimri siyah mayosuyla hayal gücüne pek bir şey bırakmadı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medyadan son olarak elinde gri renkli bir fincanla poz veren Khalifa siyah mayosuyla hayranlarını heyecanlandırdı.

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Sosyal medyada kullanıcılarının ilgisini çeken son gönderisinde Khalifa beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede milyonlarca beğeniye ulaştı.

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