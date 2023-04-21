Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa hayranlarının kalp atışını hızlandırdı! Mayosuyla dekolteye doyamadı

Yetişkin film sektörünün en popüler isimlerinden biri olarak kabul edilen Mia Khalifa kendi isteğiyle sektörden emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra sosyal medyada 26 milyonu aşkın takipçiye ulaşmayı başardı. Sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanan ve sık sık cesur paylaşımlar yapan Khalifa yine Instagram’daki geleneğini bozmadı. Fenomen isim sosyal medyadan cimri siyah mayosuyla hayal gücüne pek bir şey bırakmadı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyadan son olarak elinde gri renkli bir fincanla poz veren Khalifa siyah mayosuyla hayranlarını heyecanlandırdı.

Sosyal medyada kullanıcılarının ilgisini çeken son gönderisinde Khalifa beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede milyonlarca beğeniye ulaştı.