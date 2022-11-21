Yine yaptı yapacağını! Trump Twitter'a geri döndü, Elon Musk paylaştı: Bizi günaha sürükleme...

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk; Twitter'ı satın almasının ardından ses getirecek adımları atmaya devam ediyor. Son olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'a geri dönüp dönmemesi için anket başlatmıştı.

TRUMP'IN TWITTER HESABI YENİDEN AÇILDI

Yaklaşık 15 milyon kullanıcının katıldığı ankette yüzde 51.8 evet ve yüzde 48.2 hayır oyu çıktı. Sonuçların açıklanmasının ardından "Halk konuştu. Trump, geri dönecek" açıklamasını yapan Musk, kısa süre sonra eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını yeniden açtı.

ELON MUSK'UN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Trump'ın Twitter'a dönmesinin ardından bir paylaşımda bulunan Musk, yine gündem yaratmayı başardı.

Söz konusu gönderi kısa sürede yayılırken, Musk'ın "Ve bizi günaha sürükleme…" notu dikkat çekti.





