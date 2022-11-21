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Yine yaptı yapacağını! Trump Twitter'a geri döndü, Elon Musk paylaştı: Bizi günaha sürükleme...

21.11.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li iş adamı Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından ABD Başkanı Trump'ın hesabını yeniden açtı. 6 Ocak 2021'de olaylı kongre işgali sonrası hesabı askıya alınan Trump, uzun bir aradan sonra sosyal medya platformuna geri dönerken; Musk'ın son paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

Yine yaptı yapacağını! Trump Twitter'a geri döndü, Elon Musk paylaştı: Bizi günaha sürükleme...

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk; Twitter'ı satın almasının ardından ses getirecek adımları atmaya devam ediyor. Son olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'a geri dönüp dönmemesi için anket başlatmıştı.

TRUMP'IN TWITTER HESABI YENİDEN AÇILDI

Yaklaşık 15 milyon kullanıcının katıldığı ankette yüzde 51.8 evet ve yüzde 48.2 hayır oyu çıktı. Sonuçların açıklanmasının ardından "Halk konuştu. Trump, geri dönecek" açıklamasını yapan Musk, kısa süre sonra eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını yeniden açtı.

Elon Musk'a şok üstüne şok! Elon Musk'a şok üstüne şok!

ELON MUSK'UN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Trump'ın Twitter'a dönmesinin ardından bir paylaşımda bulunan Musk, yine gündem yaratmayı başardı.

Söz konusu gönderi kısa sürede yayılırken, Musk'ın "Ve bizi günaha sürükleme…" notu dikkat çekti.

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Elon Musk Twitter Donald Trump

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