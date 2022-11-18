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Elon Musk'a şok üstüne şok! Bir kötü haber de senatörlerden geldi: Soruşturun!

18.11.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önce çok sayıda Twitter çalışanının istifa ettiği haberleri, sonra ofislerin kapatılması ve şimdi soruşturun mektubu... Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, oldukça yoğun günler geçiriyor. Musk'ın şok üstüne şok yaşadığı tahmin edilirken, bir "şok" da ABD'li 7 Demokrat Senatör'den geldi. Senatörler, ABD Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) mektup yazarak "Musk'ın Twitter'ını soruşturun" dedi. Senatörlere göre Elon Musk, platformun güvenilirliği ve güvenliğinin altını oyan telaşlandırıcı adımlar attı.

Elon Musk'a şok üstüne şok! Bir kötü haber de senatörlerden geldi: Soruşturun!

Elon Musk şu sıralar Twitter'dan başka bir şey düşünmüyor olsa gerek. Ünlü milyarder, sosyal medya platformunu 44 milyar dolara satın aldığından beri büyük olaylar yaşanıyor. İlk olarak üst düzey yöneticileri kovan Musk daha sonra ücretli mavi tik satışı ve çalışanların yaklaşık yarısını işten çıkartılması gibi önemli olaylara imza attı. Son olarak, gönderdiği uzun saatler boyunca yoğun bir şekilde çalışın ya da ayrılın ültimatomunun ardından çok sayıda Twitter çalışanının istifa ettiği bildirildi. Fakat Musk'a şok bir haber geldi. Bu kez başrollerde ise ABD'li 7 Demokrat Senatör var.

ABD'DE 7 SENATÖRDEN FEDERAL TİCARET KOMİSYONUNA MEKTUP: MUSK'IN TWITTER'INI SORUŞTURUN

ABD'de 7 Demokrat Senatör, ABD Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) yazdıkları mektupta, Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'ın soruşturulması için mektup yazdı.

Mektupta, Musk'ın satın almasının ardından Twitter'ın kullanıcılarının aleyhine çalışıp çalışmadığının ve FTC ile Twitter arasında imzalanan uzlaşma kararının ihlal edilip edilmediğinin soruşturulması talep edildi.

FILE PHOTO: Musk gestures at SpaceX Starbase in Brownsville, Texas

FTC'den şirkete ya da kuralları ihlal eden ilgili şahıslara karşı ilgili adımların belirlenmesi çağrısı da yapılan mektupta, "Son haftalarda Twitter'ın yeni patronu Musk, platformun güvenilirliği ve güvenliğinin altını oyan telaşlandırıcı adımlar attı. Ayrıca Musk, dolandırıcılık ve tehlikeli kişilerce istismar edileceğine dair açık uyarılara rağmen yeni özellikler getirdi." ifadesine yer verildi.

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MUSK'IN TWİTTER'I ALMASI FTC'Yİ "ENDİŞELENDİRMİŞTİ"

Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.

Şirkette yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yapan Musk, Twitter çalışanlarının yarısının işine son vermişti.

Twitter'ın güvenlik ve gizlilik alanlarında çalışan üst düzey yetkililerinin şirketten ayrılması, sosyal medya şirketini düzenleyici kuralları ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı şeklinde yorumlanmıştı.

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Bunun üzerine FTC, Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerini bildirmişti. (AA)

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Elon Musk Twitter abd

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