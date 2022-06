YKS'de yasak olan eşyalar neler? YKS'de yüzük, piercing, küpe, kolye, kemer takmak yasak mı, serbest mi? Para ve akbil sınav salonuna sokulur mu?

YKS'de yasak olan eşyalar neler? Vatandaşlar 18 - 19 Haziran'da ÖSYM tarafından yapılacak sınav ile ilgili her detayı öğrenmek için internette araştırma yapmayı sürdürüyor. YKS'de yüzük, piercing, küpe, kolye, kemer takmak yasak mı, serbest mi? Para ve akbil sınav salonuna sokulur mu? gibi soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. YKS'de yasak olan eşyalar ve sınava ilişkin detaylar haberimizde...

YKS'DE YASAK OLAN EŞYALAR NELER?

YKS'de yasak olan eşyalar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada net bir şekilde belirtilmiştir.

YKS'de yasak olan eşyalar şu şekilde:

"Sınava girecek adayların,

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saative her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşlisilah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

YKS'ye girecek adayların aşağıdakileri şu belgeleri yanında bulundurmak zorundadır:

Sınava giriş belgesi

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?

2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.

TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ

Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YKS sınav giriş belgesini adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

