Yoga aşkı yer ve zaman tanımıyor

Ünlü isimlerin yoga meraklarını ve bu işe ayırdıkları zamanı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda görüyoruz. Bu işin başını çekenler arasında eski manken Demet Şener gelirken, hesabından çok sayıda yoga hareketi fotoğrafı paylaşarak aradan sıyrılıyor. Bu defa verdikleri pozlarla haberimize konu olan isimlerde oyuncu Gökçe Bahadır ve Berrak Tüzünataç… Bahadır bir salonda çalışırken çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaşmayı tercih ederken Tüzünataç takipçilerini geride bıraktığımız yaz aylarına götürmüş ve plajda yaptığı bir yoga hareketinin fotoğrafını paylaşmış.



