Yok artık Elon Musk! Bu planı çok ses getirir: Twitter'ı 'süper'leştirecek

Elon Musk Twitter'ın yeni patronu olmak için bir kez daha hazır. Ünlü milyarder, popüler sosyal ağı satın almak için 44 milyar dolarlık teklifini yeniden canlandırdı. Bu çoğu kişi için beklenmedikti. Çünkü Musk ile Twitter'ın arası, sosyal ağdaki spam ve bot hesap yüzdesi nedeniyle açılmış ve iş dava açmaya kadar varmıştı. Fakat ilginç bir şey oldu ve Musk, Twitter'ın yeni patronu olmak için tekrar 44 milyar dolarlık bir teklif sundu. Bu durum herkesin bir dönem en çok merak ettiği sorulardan birisini de yeniden gündeme getirdi; Musk, Twitter'a sahip olması durumunda ne yapacak?

Sorunun tekrar gündeme getirilmesiyle birlikte haliyle Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması durumunda, sosyal ağ ile ne yapacağı konusundaki tartışmalar da alevlendi. Ancak Musk, geride bıraktığımız salı günü yine ilginç bir paylaşım yaparak bu konuya dair bir sürprize imza attı.

Salı günü Musk, "Twitter'ı satın almak her şeyin uygulaması olan X’i oluşturmak için bir hızlandırıcı olacak” diye tweet attı. Musk daha fazla ayrıntı vermedi ancak bu kadarı bile yetti.

ELON MUSK'IN 'SUPER' PLANI

Uzmanlar, bu tweet'le Musk'ın, Çin’de ve Asya’nın diğer bölgelerinde popüler olan ve Çinli teknoloji devi Tencent’in öncülüğünü yaptığı “süper uygulamalara” işaret etmiş olabileceğini söyledi. Yani Musk, planı kapsamında Twitter'ı Çin'deki süper uygulamalara benzeterek 'süper'leştirebilir.

SÜPER UYGULAMALAR NEDİR?

Süper uygulamalar, genellikle tüm mobil ihtiyaçlarınız için tek yer olarak karşımıza çıkan bir uygulamayı tanımlayan bir terimdir. Örneğin, uygulama üzerinden bir taksi çağırabilir, yemek siparişi verebilir ve aynı zamanda harcama yapabilir ve mesajlaşabilirsiniz. Bu uygulamalar, yapmak istenen farklı şeyler için birden fazla uygulamaya sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırır, tüm özellikleri tek bir uygulamada toplarlar.

Örneğin, Tencent'in Çin uygulaması WeChat, bir milyardan fazla kullanıcısıyla dünyanın en büyük süper uygulaması olarak biliniyor. WeChat kullanıcıları uygulama içinde mesajlaşabiliyor, mobil bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyor, barkod okutarak online veya mağazada ödeme yapabiliyor, oyun oynayabiliyor, video paylaşabiliyor, online alışveriş yapabiliyor, araba kiralayabiliyor.

