HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yok böyle bir artış: 8 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkarmak istedi! Hayatı kabusa dönüştü

Yok böyle bir artış: 8 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkarmak istedi! Hayatı kabusa dönüştü

21.09.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da butik işleten bir kadın, 8 bin 600 TL'lik kiranın 100 bin TL'ye çıkarılmasını kabul etmeyince kabusu da başlamış oldu. İddiaya göre silahlı adamlar gönderilip tehdit edildi. Dükkan sahibi elektrik ve su sayaçlarını bile sökünce artık isyan etti.

Yok böyle bir artış: 8 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkarmak istedi! Hayatı kabusa dönüştü

İstanbul'daki kira anlaşmazlığına bir yenisi daha eklendi. Butik işleten kadının dükkan sahibi kirayı 8 bin 600 TL'den 100 bin TL'ye çıkarmak istedi. Talebi kabul etmeyen kadının hayatı o günden sonra kabusa dönüştü. Banu Yöndenli, Bostancı'daki bu dükkanı 1 yıl önce butik olarak kiraladı. 7 ay önce de mal sahibi değişti. İddiaya göre Yöndenli'nin başına o günden sonra gelmeyen kalmadı.

3

SİLAHLA GELİP TEHDİT SAVURDULAR

Show Haber'in haberine göre mal sahibinin adamları silahlarla geldi, 'Bu dükkanı boşaltacaksın' diye tehditler savurdu. Yetmedi son olarak da su ve elektrik sayaçlarını çalıp gittiler.

"KADIN İŞLETMECİ OLDUĞUM İÇİN TEHDİT ALIYORUM"

Yaşadıklarını anlatan kadın, "Zorla çıkartmaya çalışıyorlar. Sayaçlarımızı söktürüyorlar, silahlı mafya gönderiyorlar. Can ve mal güvenliğim yok. Sadece kadın işletmeci olduğum için tehdit alıyorum. Bu dükkandan 100 bin TL kira istiyorlar. 'Sizin erkeğiniz yok mu' diye bize geliyorlar" dedi.

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan net mesaj! 'Kesinlikle taviz vermeyeceğiz'Erdoğan'dan net mesaj! 'Kesinlikle taviz vermeyeceğiz'
Tamirciye bıraktığı otomobil hurdaya döndü! Tamirciye bıraktığı otomobil hurdaya döndü!
İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeliler için açıklamaİstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeliler için açıklama
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kira

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.