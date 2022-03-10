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Yol kenarında bile yetişiyor: Doğal ağrı kesici! Ne iltihap kalır ne ödem! Biberiye faydaları nelerdir?

10.03.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biberiye yaygın olarak kullanılan geleneksel ağrı dindirici ve iltihap giderici şifalı bir baharattır. Hafızayı güçlendirici etkisi vardır. Biberiye, sıklıkla baharat veya çay olarak tüketilebilen ve aromaterapide de önemli yere sahip popüler bir bitkidir. Biberiyenin sağlık için faydaları nelerdir?

Yol kenarında bile yetişiyor: Doğal ağrı kesici! Ne iltihap kalır ne ödem! Biberiye faydaları nelerdir?

Biberiye, rosmarinik asit ve karnosik asit gibi antioksidan özellik gösteren polifenolik bileşikler içerir. Antioksidanlar, oksidatif stresle savaşır ve oksidatif stresin neden olduğu kalp hastalığı, kanser, diyabet, demans gibi kronik hastalıkların gelişme riskini azaltabilir. Rosmarinik ve karnosik asidin kanser üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar, iki asidin antitümör özelliklere sahip olabileceğini ve lösemi, meme ve prostat kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlatabileceğini göstermektedir.

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Ayrıca biberiyenin taze veya kuru yaprakları baharat veya çay olarak tüketilebilir. Biberiye özleri, yiyeceklerin raf ömrünü arttırmak için doğal antioksidan olarak kullanılır.

BİBERİYENİN KANSERE ETKİSİ

Biberiyede bulunan karnosol, rosmarinik, betülinik ve karnosik-asit kansere karşı koruyucudur. Bitkinin özleri cilt kanseri, lösemi, meme ve karaciğer kanseri, prostat, mesane, yumurtalık, kolon, akciğer ve pankreas kanserlerine karşı etkilidir. Hücrelere zarar vermeyen bir tedavi olarak doktor gözetiminde kemoterapi ilaçlarıyla birlikte kullanılabilir.

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KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREBİLİR

Biberiyenin kan şekeri üzerindeki etkilerini araştıran yeterli insan çalışması bulunmasa da test tüpü ve hayvan çalışmaları, biberiyede bulunan rosmarinik asit ve karnosik asitin kan şekeri üzerinde insülin benzeri etkilere sahip olduğunu ve glikozun kas hücrelerine emilimini artırarak kan şekerini düşürdüğünü göstermektedir. Düzenli olarak biberiye çayı içmek kan şekeri kontrolünü kolaylaştırabilir.

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RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİR VE KONSANTRASYONU ARTIRIR

Araştırmalar, biberiye yağının teneffüs edilmesinin düşünme, konsantrasyon ve hafıza için önemli bir beyin kimyasalı olan asetilkolinin parçalanmasını önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. 20 sağlıklı genç yetişkinde yapılan bir çalışmada, zihinsel testten 4-10 dakika önce biberiye yağının teneffüs edilmesinin konsantrasyonu, performansı ve ruh halini iyileştirdiği gözlemlenmiştir. 66 sanayi çalışanı ile yapılan 2 aylık bir çalışmada ise günde 150 ml suda 2 çay kaşığı (4 gram) biberiye içenlerin hiçbir şey içmeyenlere kıyasla işlerinde önemli ölçüde daha az tükenmişlik hissettikleri bildirilmiştir.

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GÖZ SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Biberiye çayındaki rosmarinik asit gibi bazı bileşikler katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi hastalıkların ilerlemesini ve şiddetini yavaşlatarak yaşla birlikte azalan görme sağlığını korumaya yardımcı olur.

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ÖDEM ATMAYA YARDIMCI OLUR

Biberiye çayı idrar söktürücü özelliğe sahiptir, bu sayede vücuttaki ödemin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. Bununla birlikte, biberiye çayı bağırsak bakterilerinin sağlıklı dengesini teşvik ederek sindirim sistemini de destekler.

BİBERİYE NASIL KULLANILIR?

Ağrı giderici olarak: 2 damla biberiye ve nane yağı, 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırılır ve ağrıyan bölgeye sürülür.

Nöropati ve nevralji için: 2 damla biberiye, ölmez çiçek ve selvi yağı, yarım çay kaşığı taşıyıcı yağ ile kullanılır.

Prostat sağlığı için: 2 damla biberiye yağını yarım çay kaşığı taşıyıcı yağ ile karıştırın ve testislere sürün.

Konsantrasyon için: 3 damla biberiye yağı yarım çay kaşığı Hindistan cevizi yağıyla karıştırıp boynunuza ve cildinize sürün.

Saç dökülmesine karşı: Biberiye yağı, sedir ağacı ve dağ kekiği yağıyla birlikte kullanıldığında kafa derisini tedavi edicidir.

40 gram biberiye 2 litre kaynamış suda 10 dakika bekletilir; hazımsızlık, kansızlık, çarpıntı, baş dönmeleri, astım ve bronşit rahatsızlıklarına iyi gelir.

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BİBERİYE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Biberiyenin içinde bulunan besinlerden faydalanmak için 1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye yaprağı bir fincan suda 10 dakika kaynatılır, biraz bekledikten sonra içime hazırdır.

BİBERİYE ZAYIFLATIR MI?

Biberiye kilo almayı önleyen, yağ yakıcı enzimler içermekte ve tokluk hissi yaratarak daha geç acıkmayı sağlamaktadır.

BİBERİYE KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT!

Biberiye çayı antikoagülanlar, ACE inhibitörleri, diüretikler ve lityum gibi bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı sakıncalı olabilir. Bu nedenle kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.


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