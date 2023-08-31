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    4. Yolcu koltuğunda boğa oturuyordu! Elinde pompalı tüfekli sürücü herkesi şoke etti

    Yolcu koltuğunda boğa oturuyordu! Elinde pompalı tüfekli sürücü herkesi şoke etti

    31.08.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska eyaletinde seyir halindeki bir araç herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Otoyolda hareket eden aracın yolcu koltuğunda bir boğanın oturduğu fark edilirken Lee Meyer isimli sürücünün ise elindeki pompalı tüfekle aracı sürdüğü görüldü. Şikayet üzerine araç polisler tarafından kenara çekildi.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska eyaletinde Norfolk Polis Biriminden memurlar, Çarşamba günü sabah saat 10 civarında, bir adamın elinde inek av tüfeğiyle 275 numaralı otoyolda doğuya doğru ilerlediğini bildiren bir telefon aldı. İhbar üzerine Lee Meyer’in sürdüğü araç polisler tarafından durduruldu.

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    BOĞA İÇİN ÖZEL YER HAZIRLAMIŞ

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    Howdy Doody adındaki boğanın araca sığabilmesi için ön camın yarısını kesen Meyer görenleri şaşkına çevirdi. Boğanın dengesini kaybetmemesi için araç yolcu kapısının yanında bulunan metal parmaklıklarla desteklenmişti.

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    Meyer, trafik kurallarını ihlal eden şekilde aracını modifiye ederek kullandığı söylenerek para cezasına çarptırıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika otoyol Boğa

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