Yolcu koltuğunda boğa oturuyordu! Elinde pompalı tüfekli sürücü herkesi şoke etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska eyaletinde Norfolk Polis Biriminden memurlar, Çarşamba günü sabah saat 10 civarında, bir adamın elinde inek av tüfeğiyle 275 numaralı otoyolda doğuya doğru ilerlediğini bildiren bir telefon aldı. İhbar üzerine Lee Meyer’in sürdüğü araç polisler tarafından durduruldu.
Howdy Doody adındaki boğanın araca sığabilmesi için ön camın yarısını kesen Meyer görenleri şaşkına çevirdi. Boğanın dengesini kaybetmemesi için araç yolcu kapısının yanında bulunan metal parmaklıklarla desteklenmişti.
Meyer, trafik kurallarını ihlal eden şekilde aracını modifiye ederek kullandığı söylenerek para cezasına çarptırıldı.